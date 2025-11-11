ຂ່າວສານ
ສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຕວຽນກວາງ - ຮ່າຢາງ ໃນປີ 2025
ວັນທີ 09 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ງວຽນຈິຢຸງ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປກວດກາເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຕວຽນກວາງ - ຮ່າຢາງ ຢູ່ຈຸດຊຸມທາງ 279 (ທີ່ບໍລິເວນຕາແສງ ບັກກວາງ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ).
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢຸງ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດຂອງໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຕວຽນກວາງ - ຮ່າຢາງ, ຖືນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈຸດສຸມ, ເປີດກຳລັງໜູນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກພາກເໜືອ. ບັນດານັກຮັບເໝົາ, ຫົວໜ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາ ເພີ່ມກຳລັງ, ອຸປະກອນ, ເປັນເຈົ້າການໃນການເຮັດວຽກ, ຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າ… ທ່ານກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງທັນການ, ສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ທະລຸເສັ້ນທາງໃນປີ 2025.