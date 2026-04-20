Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສູນ​ກາງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ສ້າງ​ຕັ້ງ 7 ໂຄງ​ການ​ດຳ​ເນີນງ​ານ

ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສູນ​ກາງ​ຊາວ​ໜຸ່ມກອມ​ມູ​ນິດ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຮ່ຳ​ຮຽນ, ເຊື່ອມ​ຊຶມ​ມະ​ຕິ ແລະ ໂຄງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊາວ​ໜຸ່ມກອມ​ມູ​ນິດ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ.
  ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ເບິ່ງ​ໜ້າ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ທາງ​ໄກ  
ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ໂຄງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານໄດ້​ກຳ​ນົດ​ລວມ​ມີ 07 ໂຄງ​ການ, 105 ໝວດ​ເນື້ອ​ໃນ, ມາດ​ຕະ​ການ ແລະ 16 ມ​າດ​ຕະ​ຖານ, ຕິດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ແລະ ຫັນ​ບັນ​ດາ​ທັດ​ສະ​ນະ, ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ວິ​ໄສ​ທັດ​ເປັນ​ລະ​ອຽດ ແນ​ໃສ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ການ​ກະ​ທຳ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ນຳ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ເຂົ້າ​ສູ່​ຊີ​ວິດ​ຕົວ​ຈິງ. ໂຄງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ກໍ​ໄດ້​ກຳ​ນົດຫຼາຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ໃຫຍ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່, ເຊັ່ນ: ລະ​ດົມ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ, ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ເພື່ອ​ຊີ​ວິດ​ຊຸມ​ຊົນ; ຍົກ​ສູງ​ສະ​ຕິ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້, ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ວຽກ​ງານ​ສາ​ກົນ​ຊາວ​ໜຸ່ມ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ເລິກ​ເຊິ່ງກວ້າງ​ຂວາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຣານ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອີ​ຣານ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນ​ທີ 18 ເມ​ສາ, ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສູງ​ສຸດ ອີ​ຣານ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ນິ​ປະ​ນອມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top