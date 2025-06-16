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ຂ່າວສານ

ສູນອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນສັດທະເລ ເກາະ ສີຊັງ ເຊື່ອມຕໍ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມການຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທະເລ

ປະຈຸບັນ, ສູນຂະຫຍາຍພັນສັດທະເລ, ລວມມີ: ປູມ້າ, ຫອຍຫວານ, ປະກາລັງອ່ອນ, ປາມຶກ ແລະ ປາສະຫຼາມກົບ.
(ປະກາລັງອ່ອນແມ່ນສັດທະເລໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ)

ສູນຂະຫຍາຍພັນປູມ້າ ພາຍໃຕ້ການອຸປະຖຳຂອງເຈົ້າຍິງ ມະຫາຈັກກຣີ ສີຣິນທອນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ອນນີ້ 4 ປີ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທາງສູນໄດ້ເປີດສາຂາຂະຫຍາຍພັນສັດທະເລ 4 ສາຂາ ແລະ ປ່ຽນຊື່ເປັນ ສູນອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນສັດທະເລເກາະ ສີຊັງ. ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງສູນແມ່ນຟື້ນຟູແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ລະບົບຊີວະພາບ ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ພິເສດແມ່ນຊາວປະມົງທ້ອງຖິ່ນ.

ປະຈຸບັນ, ສູນຂະຫຍາຍພັນສັດທະເລ, ລວມມີ: ປູມ້າ, ຫອຍຫວານ, ປະກາລັງອ່ອນ, ປາມຶກ ແລະ ປາສະຫຼາມກົບ. ນີ້ແມ່ນບັນດາສັດທະເລມີມູນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດສູງ ແລະ ສວມບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ລະບົບຊີວະພາບ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຫາປາຂອງຊາວປະມົງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຍືນຍົງ. ທ່ານ ປອ ນິນນາດ ໄຊທະນາວິສຸດ,   ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສູນອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນສັດທະເລເກາະ ສີຊັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

(ທ່ານ ປອ ນິນນາດ ໄຊທະນາວິສຸດ)

ສຳລັບປາສະຫຼາມກົບ ແລະ ປາມຶກ, ເຖິງວ່າແມ່ນສັດທະເລ 2 ປະເພດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນກໍຕາມ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາຍໃຕ້ການຂົນຂວາຍຂອງສູນ, ເມື່ອຊາວປະມົງຈັບຫາໄດ້ປາສະຫຼາມກົບ ຫຼື ເຫັນໄຂ່ປາມຶກ ກໍລ້ວນແຕ່ນຳມາທາງສູນເພື່ອລ້ຽງ ຈົນຮອດເວລາໄຂ່ອອກເປັນໂຕແລ້ວປ່ອຍກັບຄືນທະເລ. ປ້າ ພະນົມວັນ ປຸນທະວີກິດຕິກັນ, ອາຍຸ 58 ປີ, ເປັນຊາວປະມົງຢູ່ເຂດເກາະ, ແບ່ງປັນວ່າ:

(ທ່ານ ພະນົມວັນ ພັນທະວີກິດຕິກັນ)

ໂດຍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບປູມ້າ ແລະ ຫອຍຫວານນັ້ນ, ປະກາລັງອ່ອນແມ່ນສັດທະເລໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຂຸດຄົ້ນ, ຊື້-ຂາຍ ແລະ ກຳມະສິດ. ປະຈຸບັນ, ປະກາລັງອ່ອນໃນທຳມະຊາດນັບມື້ນັບໜ້ອຍລົງ, ສະນັ້ນ, ທາງສູນໄດ້ດຳເນີນການຂະຫຍາຍພັນຜ່ານການການແນະນຳວິທີປູກ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຜູ້ມາຢ້ຽມຊົມພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມການປູກປະກາລັງອ່ອນ. ເອື້ອຍ ຫະໄທມາສ ວັນຣັດ, ພາລະກອນສູນອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນເກາະ ສີຊັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

(ເອື້ອຍ ຫະໄທມາສ ວັນຣັດ)

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ເອື້ອຍ ສີຍານົນ ທຽນງາມ, ພະນັກງານສິນໃນນ້ຳ ເມືອງເກາະ ສີຊັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

(ເອື້ອຍ ສີຍານົນ ທຽນງາມ)

ຜ່ານຄວາມເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງທັງອຳນາດການປົກຄອງ, ສູນອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນສັດທະເລເກາະ ສີຊັງ ແລະ ປະຊາຊົນ ລ້ວນແຕ່ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍດຽວກັນແມ່ນ ຟື້ນຟູແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ລະບົບຊີວະພາບທະເລແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ: ຈາກ​ທ່າ​ຮັບ ຫັນ​ມາ​ເປັນ​ສ້າງ​ສາ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ: ຈາກ​ທ່າ​ຮັບ ຫັນ​ມາ​ເປັນ​ສ້າງ​ສາ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ເພື່ອໃຫ້ກົງຈັກຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ພາຍຫຼັງໂຮມເຂົ້າກັນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸລ່ວງນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງຂັ້ນຕາແສງ (ກອງປະຊຸມ). ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດວ່າ: ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປະຕິວັດກ່ຽວກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງແມ່ນການຫັນປ່ຽນສະພາບການມາເປັນການສ້າງສາ, ເປັນເຈົ້າການຮັບໃຊ້, ແກ້ໄຂບັນດາວຽກງານ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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