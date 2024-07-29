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ຂ່າວສານ

ສຸມ​ໃສ່​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ

ຕາມກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານແລ້ວ, ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານຈະສຸມໃສ່ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: qdnd.vn)
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໜ້າທີ່ນັບແຕ່ປັດຈຸບັນຮອດທ້າຍປີ ແມ່ນສຸມໃສ່ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສ້າງສັງຄົມດີຈີຕອນ. ບົດລາຍງານສະຫຼຸບຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024, ລາຍຮັບທົ່ວຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານບັນລຸກ່ວາ 2ລ້ານຕື້ດົ່ງ, ເທົ່າກັບ 79 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 27% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023 ແລະ ຄາດວ່າບັນລຸ 50% ແຜນການປີ 2024. ໄລ່ຮອດ ເດືອນມິຖຸນາປີ 2024, ຍອດຈຳນວນແຮງງານທົ່ວຂະແໜງບັນລຸກ່ວາ 1,5 ລ້ານຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,3%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້. ຕາມກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານແລ້ວ, 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານຈະສຸມໃສ່ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫົວ​ໜ້າ​ຄ​ະ​ນະ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ສະ​ພາ ປົກ​ປ້ອງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແຫ່ງ​ຊາດ - ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ກຳ​ອຳ​ນາດ​ Burundi

ຫົວ​ໜ້າ​ຄ​ະ​ນະ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ສະ​ພາ ປົກ​ປ້ອງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແຫ່ງ​ຊາດ - ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ກຳ​ອຳ​ນາດ​ Burundi

ທ່ານ Reverien Ndikuriyo ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ສະຫຼະເວລາໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ສົ່ງຄຳຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຂອງການນຳພັກ CNDD-FDD ແລະ ລັດຖະບານ Burundi ເຖິງ ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
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