ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ອິນໂດເນເຊຍ ຕີລາຄາສູງ ສານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກ່ຽວກັບບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ
ບົດຄຳເຫັນນຳສະເໜີຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢູ່ກອງປະຊຸມ Shangri-la ຄັ້ງທີ 23 ທີ່ຫາກໍ່ດຳເນີນຢູ່ ສິງກະໂປ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ມວນຊົນ ແລະ ວົງການນັກສັງເກດການສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍຄຳເຫັນຕີລາຄາສູງບັນດາສານຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ກໍຄືເລື່ອງບັນດາປະເທດຕ້ອງສົນທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືກັນເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບໃນສະພາບການແກ້ງແຍ້ງພູມີສາດການເມືອງນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສື່ມວນຊົນ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດເຖິງສານຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຊົມເຊີຍການມີໜ້າປະກົດຕົວຢ່າງໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ. ວົງການນັກສັງເກດການໃຫ້ຂ້ຳງເກດວ່າ ບັນດາຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເລື່ອງຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ບົດບາດຂອງ ອາຊຽນ ກໍຄື ຄວາມສຳຄັນໃນການເຈລະຈາ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.