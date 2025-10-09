ຂ່າວສານ ສື່ມວນຊົນ, ນັກຮຽນຮູ້ອັງກິດຕີລາຄາຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຍົກລະດັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 09/10/2025 ໜັງສືພິມ Financial Times, ໄດ້ລົງຂ່າວວ່າ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂຶ້ນເປັນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຈາກອົງການສະໜອງດັດຊະນີ, ການກະທຳນີ້ອາດຈະດຶງດູດເງິນເປັນຈຳນວນນັບພັນຕື້ USD ເຂົ້າມາລົງທຶນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບພາຍໃນປະເທດ. ບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນ ເວັບໄຊຂອງ ໜັງສືພິມ Financial Times (ພາບປະກອບ: Financial Times)ພາຍຫຼັງອົງການຈັດອັນດັບ FTSE Russell ແຈ້ງການຍົກລະດັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນການຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນວັນທີ 8 ຕຸລານັກຮຽນຮູ້ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ອັງກິດ ໄດ້ມີການຕີລາຄາທີ່ຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບບັນຫານີ້. ໜັງສືພິມ Financial Times, ໜັງສືພິມແຖວໜ້າໂລກ ໃນຂົງເຂດການເງິນ, ໄດ້ລົງຂ່າວວ່າ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂຶ້ນເປັນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຈາກອົງການສະໜອງດັດຊະນີ, ການກະທຳນີ້ອາດຈະດຶງດູດເງິນເປັນຈຳນວນນັບພັນຕື້ USD ເຂົ້າມາລົງທຶນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບພາຍໃນປະເທດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Bill Hayton ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ໂຄງການອາຊີ ຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ອັງກິດ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ Chatham House, ຖືວ່າການຍົກລະດັບນີ້ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດຕໍ່ຫວຽດນາມ ແມ່ນບາດກ້າວມຸ່ງໄປເຖິງການໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດສາກົນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)