ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນສາກົນສືບຕໍ່ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ
ໜັງສືພິມ L’Humanité ຂອງ ຝລັ່ງ ໄດ້ລົງບົດຂຽນໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ, ພາຍຫຼັງຫຼາຍທົດສະວັດເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງປະທັບໃຈ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍຮັກສາຈັ່ງວະພັດທະນາຮອດປີ 2030, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ໃນຂອບເຂດເສດຖະກິດການຕະຫຼາດກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ.
ສື່ມວນຊົນ ໄທ ກໍຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ໜັງສືພິມ Thaipublica ມີບົດຂຽນຢັ້ງຢືນວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ແມ່ນ “ບາດລ້ຽວຍຸດທະສາດ” ໃນວິວັດທະນາການຫັນປະເທດເປັນທັນສະໄໝ; ສ້າງຂີດໝາຍຫັນປ່ຽນຢ່າງຈະແຈ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປສູ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່, ສຸມໃສ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.