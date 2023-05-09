ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລາວ ຍົກອອກຄວາມໝາຍຂອງ ໄຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ໃນຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 69 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954-7/5/2023), ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ ກະບອກສຽງຂອງພັກ ປຊຊ ປະຕິວັດລາວ ສະບັບອອກວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ໄດ້ລົງພິມຢ່າງສົມກຽດບົດຂຽນທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “69 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ”. ບົດຂຽນຢັນຢັນວ່າ: ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບັ້ນຮົບສຸດຍອດ, ແມ່ນການຕໍ່ສູ້ທີ່ດຸເດືອດທີ່ສຸດລະຫວ່າງ ກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ແລະ ກອງທັບສະຫະພັນ ຝະລັ່ງ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໄຊະນະນະຂອງ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນໄຊຊະນະຂອງ ປຊຊ ລາວ ແລະ ປຊຊ ກຳປູເຈຍ ເພື່ອປົດປ່ອຍຕົນເອງ, ບັງຄັບໃຫ້ສັດຕູຕ້ອງເຊັນສັນຍາ ເຊແນວກ່ຽວກັບ ອິນດູຈິນ, ຍອບຮັບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ອີກດ້ວຍ.
ບົດຂຽນ ຢືນຢັນວ່າ, ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບສາຍພົວພັນສາມັກຄີພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ສຳພັນທະມິດສູ້ຮົບ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ແມ່ນການພິສູດກ່ຽວກັບການສົມທົບກັນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນທັງພາກິດຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອະລາດ ແລະ ໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.