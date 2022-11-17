ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນຂອງໄທ: ການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຂອງ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມໄທ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳ ເອເປັກ ຄັ້ງທີ 29, ນັບແຕ່ວັນທີ 16-19 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ສື່ມວນຊົນຂອງໄທ ໄດ້ລົງຫຼາຍບົດຂ່າວ ໂດຍຢືນຢັນວ່າການຢ້ຽມຢາມແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ, ສ້າງຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງປະເທດ.
ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດໄທ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໄທ ໄດ້ອອກອາກາດພາກຂ່າວສະຖານະການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມໄທ ຄັ້ງທຳອິດ ຂອງການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງຈາກໂລກລະບາດ ໂຄວິດ 19. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຢືນຢັນການຕັດສິນໃຈປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມຂອງສອງປະເທດ, ແມ່ນໂອກາດທີ່ສອງປະເທດໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບ ມາດຕະການແກ້ໄຂເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ນັບແຕ່ດ້ານການເມືອງ-ການຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ຕະຫຼອດຮອດການປະສານສົມທົບຫຼັກໝັ້ນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສຳນັກຂ່າວ ThaiPBSWorld ໄດ້ລົງບົດຂຽນຂອງນັກຮຽນຮູ້ ກາວີ ຈົງກິດຖາວອນ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຄວາມໝາຍ ໃນການຢ້ຽມຢາມໄທ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ”, ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ຫວຽດນາມ-ໄທ.