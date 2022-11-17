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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນຂອງ​​ໄທ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ໄທ​ ຂອງ ​ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​​ສຳ​ຄັນ​ທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມໄທ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳ ເອເປັກ ຄັ້ງທີ 29, ນັບແຕ່ວັນທີ 16-19 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ສື່ມວນຊົນຂອງໄທ ໄດ້ລົງຫຼາຍບົດຂ່າວ ໂດຍຢືນຢັນວ່າການຢ້ຽມຢາມແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ, ສ້າງຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງປະເທດ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມໄທ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳ ເອເປັກ ຄັ້ງທີ 29, ນັບແຕ່ວັນທີ 16-19 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ສື່ມວນຊົນຂອງໄທ ໄດ້ລົງຫຼາຍບົດຂ່າວ ໂດຍຢືນຢັນວ່າການຢ້ຽມຢາມແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ, ສ້າງຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງປະເທດ.

  ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໄທ ອອກຂ່າວກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ໄທຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ  

ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດໄທ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໄທ ໄດ້ອອກອາກາດພາກຂ່າວສະຖານະການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມໄທ ຄັ້ງທຳອິດ ຂອງການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງຈາກໂລກລະບາດ ໂຄວິດ 19. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຢືນຢັນການຕັດສິນໃຈປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມຂອງສອງປະເທດ, ແມ່ນໂອກາດທີ່ສອງປະເທດໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບ ມາດຕະການແກ້ໄຂເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ນັບແຕ່ດ້ານການເມືອງ-ການຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ຕະຫຼອດຮອດການປະສານສົມທົບຫຼັກໝັ້ນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສຳນັກຂ່າວ ThaiPBSWorld ໄດ້ລົງບົດຂຽນຂອງນັກຮຽນຮູ້ ກາວີ ຈົງກິດຖາວອນ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຄວາມໝາຍ ໃນການຢ້ຽມຢາມໄທ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ”, ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ຫວຽດນາມ-ໄທ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດຖະກິດທະເລມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຢູ່ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ

ເສດຖະກິດທະເລມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຢູ່ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ

ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ ແລະ ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບທົ່ວປະເທດ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພັກ ແລະ ລັດ.
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