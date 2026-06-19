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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່

ໃນບົດຂຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຖືວ່າ ສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສະໄໝພັດທະນາໃໝ່ທີ່ສຸດ.
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົ​ບ​ປະ​ກັບ​ນັກ​ຂ່າວ​ດີ​ເດັ່ນ)  

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ 101 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສື່ມ​ວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ, ວັນ​ທີ 18 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ມີ​ບົດ​ຂຽນ “ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ”, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ເຮັດ​ຂ່າວ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່.

ໃນ​ບົດ​​ຂຽນ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຖື​ວ່າ ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະ​ໄໝ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ທີ່​ສຸດ. ຂົງ​ເຂດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ປັດ​​ໄຈ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ. ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກວ່າ ແລະ ຮັບ​ການ​ກະ​ທົບ​ຕອບ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ກວ່າ. ເຖິງ​ຢ່າ​ງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມທາງ​ອິນ​ເຕີ​​ເນ​ັດ​ກໍ່​ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ. ທ່ານ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ, ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະບຽບ​ຮຽບ​ຮ​້ອຍ​ຂອງ​ການສື່​ສານ​ໃໝ່, ສື່ມວນ​ຊົນ​ເກືອບ​ຄື​ວ່າບໍ່​ໄດ້​ຮັກ​ສາ​ທີ່​ຕັ້​ງ​ສິດ​ຜູກ​ຂາດໃນ​ການ​ອອກ​ຂ່າວ​​ໜຶ່ງ​ດຽວ​ອີກ. ເຖ​ິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ການ​ປ່ຽນ​ແປງນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຫຼຸດ​ລົງ.

ຕາມ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແລ້ວ, ຍ້ອນສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຢູ່ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ສະ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ສົມ​ທົບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄຸນ​ນະ​ທາດ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ແລະ ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ລະ​ຫວ່າງ​ອຸ​ດົມ​ຄະ​ຕິ​ປະ​ຕິ​ວັດ ແລະ ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ລະ​ຫວ່າງ​ລັກ​ນ​ະ​ນະ​ຕໍ່​ສູ້ ແລະ ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ, ລະ​ຫວ່າງ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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