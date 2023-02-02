ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມນັດສາມັນ ເດືອນ ມັງກອນ 2023.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ນຳສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟິ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນບັນດາດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງຮັບປະກັນການຊຳລະຄວາມສາມາດເງິນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສິນເຊື່ອ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເງິນຕາ; ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານສິນເຊື່ອໃຫ້ເໝາະສົມ, ມຸ່ງໄປສູ່ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຂົງເຂດບຸລິມະສິດ ແລະ ກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕ; ຍູ້ແຮງການຊຳລະໂດຍບໍ່ນຳໃຊ້ເງິນສົດ; ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການ, ວິສາຫະກິດທີ່ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນງານເປັນຢ່າງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ປຸກລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມທະວີການດຶງດູດການລົງທຶນສັງຄົມ, ວິທີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ - ພາກເອກະຊົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຈົ່ງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຍູ້ແຮງ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ 3 ຂົງເຂດທີ່ເປັນກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕຄື ການຈຳໜ່າຍ, ການລົງທຶນ ແລະ ການສົ່ງອອກ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ສືບຕໍ່ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຊູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ ແມ່ນເປົ້າໝາຍເຊິ່ງພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້, ຢາກປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີຕ້ອງມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ກົມກ່ຽວ, ເໝາະສົມ, ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ກັບ 4 ບັນຫາໃຫຍ່, ລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ລະຫວ່າງການເຕີບໂຕ ກັບ ໄພເງິນເຟີ້, ລະຫວ່າງນະໂຍບາຍເງິນຕາກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ລະຫວ່າງສະພາບການພາຍໃນປະເທດ ກັບສະພາບການຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນດາໝວດສິນຄ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ໄພເງິນເຟີ້ເພິ່ມຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະບຽງອາຫານ, ທັນຍາຫານ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ; ການບໍລິຫານລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍລັດຄຸ້ມຄອງແຕ່ຕົ້ນປີຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ; ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສົ້ນເຂົ້າ, ຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດພາສີອາກອນ, ຄ່າທຳນຽມ, ຕັດການເຮັດລະບຽບການບໍລິຫານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກ”.