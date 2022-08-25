ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງຂະແໜງຍຸຕິທຳ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງຮອບດ້ານ
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 40 ປີແຫ່ງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ສິງຫາ, ຢູ່ແຂວງເງະອານ.
ທ່ານ ເລແທັງລອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ
ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານ ເລແທັງລອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍກະຊວງຍຸຕິທຳ ລາວ ຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳລາວ ໄພວີ ສີບົວລິພາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຕຕໍ່ການປະກອບສ່ວນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂະແໜງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ຂະແໜງຍຸຕິທຳລາວ, ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຂະແໜງຍຸຕິທຳສອງປະເທດ ຈະສະໜິດຕິດພັນຫຼາຍກ່ວາ, ມີການຮ່ວມມືພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.
ໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ມອບບັນດາຮູບການຍ້ອງຂັ້ນລັດປະດັບຫຼຽນທີ່ລະນຶກ “ເພື່ອພາລະກິດຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ”, ມອບໃບຍ້ອງຍໍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ລາວ ໃຫ້ແກ່ສ່ວນບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວາງສອງຂະແໜງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)