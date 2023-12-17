ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນຂົງເຂດເສນາຮັກ
ຄະນະການນຳໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຂອບເຂບຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຮ່ວມມືດ້ານເສນາຮັກ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໃນປີນີ້, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຂອງໂຮງໝໍເສນາຮັກ 103 ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຍັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົມທົບປະຕິບັດສຳເລັດການຜ່າຕັດປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງ 7 ຄູ່ ຢ່າງສຳເລັດຜົນດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ.
ພາຍຫຼັງຜ່າຕັດສຸຂະພາບຄົນເຈັບທຸກໆຄົນຟື້ນຕົວໄດ້ດີ, ມີຄົນເຈັບບາງຄົນໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ. ພາຍໃຕ້ການແນະນຳຂອງນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ, ບັນດາທ່ານໝໍຂອງໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກໍສາມາດເປັນເຈົ້າການດ້ານເຕັກນິກໃນບາງຂັ້ນຕອນຜ່າຕັດ ກໍຄື ຕິດຕາມອາການຄົນເຈັບຫຼັງຜ່າຕັດເປັນເທື່ອລະກ້າວ.
ດ້ວຍຈິດໃຈສ້າງສັນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສອງກອງທັບເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງສອງໂຮງໝໍເວົ້າສະເພາະ, ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງທິດທາງການຮ່ວມມືໃນປີໜ້າ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃນປີ 2024, ໂຮງໝໍເສນາຮັກ 103 ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຈັດສົ່ງນັກຊ່ຽວຊານໄປສົມທົບໜູນຊ່ວຍໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ປະຕິບັດການຜ່າຕັດປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແຕ່ 10 ຫາ 20 ຄູ່; ສືບຕໍ່ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກນິກເພື່ອຮອດປີ 2025, ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ສາມາດເປັນເຈົ້າການໃນການຜ່າຕັດປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.