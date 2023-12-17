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ຂ່າວສານ

ສືບ​ຕໍ່​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ເສ​ນາ​ຮັກ

ວັນທີ 15 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ໂຮງໝໍເສນາຮັກ 103, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຈັດພິທີສະຫຼຸບຕີລາຄາຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການປະຕິບັດໂຄງການຜ່າຕັດປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ປີ 2023.
ຜູ້ຕາງໜ້າໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າໂຮງໝໍເສນາຮັກ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (ພາບ: TTXVN)

ຄະນະການນຳໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຂອບເຂບຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຮ່ວມມືດ້ານເສນາຮັກ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໃນປີນີ້, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຂອງໂຮງໝໍເສນາຮັກ 103 ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຍັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົມທົບປະຕິບັດສຳເລັດການຜ່າຕັດປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງ 7 ຄູ່ ຢ່າງສຳເລັດຜົນດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ.

ພາຍຫຼັງຜ່າຕັດສຸຂະພາບຄົນເຈັບທຸກໆຄົນຟື້ນຕົວໄດ້ດີ, ມີຄົນເຈັບບາງຄົນໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ. ພາຍໃຕ້ການແນະນຳຂອງນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ, ບັນດາທ່ານໝໍຂອງໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກໍສາມາດເປັນເຈົ້າການດ້ານເຕັກນິກໃນບາງຂັ້ນຕອນຜ່າຕັດ ກໍຄື ຕິດຕາມອາການຄົນເຈັບຫຼັງຜ່າຕັດເປັນເທື່ອລະກ້າວ.

ດ້ວຍຈິດໃຈສ້າງສັນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສອງກອງທັບເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງສອງໂຮງໝໍເວົ້າສະເພາະ, ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງທິດທາງການຮ່ວມມືໃນປີໜ້າ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃນປີ 2024, ໂຮງໝໍເສນາຮັກ 103 ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຈັດສົ່ງນັກຊ່ຽວຊານໄປສົມທົບໜູນຊ່ວຍໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ປະຕິບັດການຜ່າຕັດປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແຕ່ 10 ຫາ 20 ຄູ່; ສືບຕໍ່ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກນິກເພື່ອຮອດປີ 2025, ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ສາມາດເປັນເຈົ້າການໃນການຜ່າຕັດປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.

 

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ອົງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ອົງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ຍີ່​ປຸ່ນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ທັນວາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ ໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງປະຕິບັດງານຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ (METI) Ken Saito.
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