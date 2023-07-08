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ຂ່າວສານ

ສືບຕໍ່ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍກູ້ຢືມເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຢ່າງແທດຈິງ, ທັນການກວ່າອີກ

ຍາມໃດລັດຖະບານກໍ່ຮັບຟັງ, ແບ່ງປັນ, ມານະພະຍາຍາມເພື່ອມີມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກຂອງຄະນະປະຈຳຄະນະລັດຖະບານ ກັບຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ (SME) ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະສະມາຄົມ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ SME ແລະ ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ.

ໂດຍຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດລັດຖະບານກໍ່ຮັບຟັງ, ແບ່ງປັນ, ມານະພະຍາຍາມເພື່ອມີມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ; ທ່ານສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຕ້ອງມີຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຄວາມຕັດສິນໃຈຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ.

ກ່ຽວກັບບັນຫາສຳຜັດກັບແຫຼ່ງທຶນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງທະນາຄານ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຂ້ຽວຂາດກວ່າ, ພິເສດແມ່ນຜັນຂະຫຍາຍການຜ່ອນຜັນນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດອກເບ້ຍໃຫ້ກູ້ຢືມ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດສຳຜັດກັບບ້ວງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ດຳເນີນທຸລະກິດ. ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ລັດຖະບານມອບໃຫ້ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ສົມທົບກັບກະຊວງພາຍໃນ ສືບຕໍ່ກວດກາຄືນເພື່ອປະຕິຮູບ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ຫັນບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານເປັນງ່າຍດາຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ແລະ ບັນດາການເຈລະຈາ FTA ໃໝ່ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (UNESCO) ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ UNESCO, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍກົນໄກສຳຄັນຂອງອົງການ.
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