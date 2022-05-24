ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - WEF
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Alok Sharma ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການກວມລວມ, ຮອບດ້ານໃນຂົງເຂດຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວ, ໝູນວຽນ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຍົກອອກໃນ COP26. ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆໃນກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳພັດທະນາແຖວໜ້າໂລກ (G7) ຈະຍົກອອກຄຳໝັ້ນສັນຍາລະອຽດໂດຍໄວເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດນີ້.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Borge Brende ປະທານ WEF, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ການສ້າງພື້ນຖານເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ຮອບດ້ານ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ. ທ່ານປະທານ WEF ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ການກຳນົດທິດ ແລະ ທັດສະນະພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - WEF. WEF ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນການສົນທະນາເຈລະຈາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເທື່ອທີ 2 ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສ່ວນໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Henrik Anderson ປະທານ ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Vestas Wind Systems, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນນັກລົງທຶນທີ່ມີກຳລັງຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ ແລະ ມີກຳລັງດ້ານການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ, ພັດທະນາພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຫວຽດນາມ. ທ່ານ Henrik Anderson ແບ່ງປັນວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດຈຸດສຸມຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທາງກຸ່ມບໍລິສັດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນ ແລະ ສົມທົບກັບລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ແລະ ກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ຫວຽດນາມ.