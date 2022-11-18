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ຂ່າວສານ

ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ຫວຽດນາມ - ໄທ

ຕາມຖະແຫຼງການຮ່ວມແລ້ວ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

ຕາມຖະແຫຼງການຮ່ວມແລ້ວ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

  ທ່ານ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ພ້ອມພັນລະຍາ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ພ້ອມພັນລະຍາ  

ວັນທີ 16 ພະຈິກ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສອງປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໄທ. ຖະແຫຼງການຢັ້ງຢືນວ່າ: ປີ 2023, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ (2013 – 2023), ເຫດການນີ້ໄດ້ເປີດໄລຍະໃໝ່ໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມ.

        ຕາມຖະແຫຼງການຮ່ວມແລ້ວ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ໃນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຈະມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍຂອບເຂດນະຄອນແຮກສ່ຽວລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກ້ວາງຂວາງ, ພິເສດແມ່ນລະຫວ່າງລຸ້ນໜຸ່ມສອງປະເທດ; ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຫັນບັນດາເອກະສານ, ລະບຽບການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ ເປັນງ່າຍດ່າຍ; ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານແດນຢູ່ປະເທດທີສາມ; ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຄົງຄ້າງກ່ຽວກັບການລົງທຶນ; ພ້ອມທັງຄົ້ນຄ້ວາບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົງທຶນສອງຝ່າຍກ່ວາອີກ.

        ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮ່ວມມືກັນແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ບົດບາດໃຈກາງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາຊຽນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ກໍ່ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາ, ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ຄວາມສະຫງົບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນທະເລ, ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ກໍ່ຄືບັນດາຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮັກສາທະເລຕາເວັນອອກໃຫ້ເປັນເຂດທະເລແຫ່ງ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

APEC 2022: ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ

APEC 2022: ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ

ວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ (SOM) ໄດ້ສິ້ນສຸດວາລະປຶກສາຫາລືດ້ວຍການຍົກອອກຮ່າງ “ບັນດາເປົ້າໝາຍ ບາງກອກ” ສຳລັບຮູບແບບເສດຖະກິດຊີວະວິທະຍາ - ໝູນວຽນ - ສີຂຽວ (BCG) ຂອງ ໄທ - ປະເທດເຈົ້າພາບ APEC 2022.
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