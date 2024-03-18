ຂ່າວສານ
“ສີສັນວັດທະນະທຳ” - ງານວາງສະແດງພາບແຕ້ມສີນ້ຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ
ນີ້ແມ່ນງານວາງສະແດງພາບແຕ້ມສີນ້ຳໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ”.
ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງງານວາງສະແດງ, ນັກແຕ້ມ ດ່າມຈວຽນມິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ງານວາງສະແດງແມ່ນການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງວັດທະນະທຳນຳກັນ, ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ສີສັນວັດທະນະທຳ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກນຳໃຊ້ພາສາສິລະປະເພື່ອດຶງດູດຄວາມຮັກມັກສິລະປະຂອງມະຫາຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດານັກແຕ້ມ, ຜູ້ຊົມຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຫຼາຍກວ່າ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ງານວາງສະແດງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ວັນໝຽວ ກວັກຕືຢາມ - ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ດີເພື່ອໃຫ້ຄົນ ຫວຽດ ແບ່ງປັນວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບປະເທດຊາດຂອງຕົນ ເຖິງນັກແຕ້ມຕ່າງປະເທດ”.
ໃນຂອບເຂດຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ, ຍັງມີລາຍການແຕ້ມ ຮ່າໂນ້ຍ - ນິງບິ່ງ ສຳລັບນັກແຕ້ມພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 18 – 20 ມີນາ.