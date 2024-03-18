Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

“ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ” - ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ແຕ້ມ​ສີ​ນ້ຳ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ນັບ​ແຕ່​ກ່ອນ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ໂດຍໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ງານວາງສະແດງ “ສີສັນວັດທະນະທຳ” ໂດຍ VietnamInAcquarello ໄດ້ສົມທົບກັບເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ວັນໝຽວ - ກວັກຕື໋ຢາມ ແນະນຳເຖິງມະຫາຊົນພາບແຕ້ມສີນ້ຳກວ່າ 200 ແຜ່ນຂອງນັກແຕ້ມ 60 ຄົນ ມາຈາກ 22 ປະເທດ.
ງານວາງສະແດງດຶງດູດຜູ້ມາຊົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ນີ້ແມ່ນງານວາງສະແດງພາບແຕ້ມສີນ້ຳໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ”.

ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງງານວາງສະແດງ, ນັກແຕ້ມ ດ່າມຈວຽນມິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  

ງານວາງສະແດງແມ່ນການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງວັດທະນະທຳນຳກັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ສີສັນວັດທະນະທຳຂ້າພະເຈົ້າຢາກນຳໃຊ້ພາສາສິລະປະເພື່ອດຶງດູດຄວາມຮັກມັກສິລະປະຂອງມະຫາຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດານັກແຕ້ມຜູ້ຊົມຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຫຼາຍກວ່າພ້ອມດຽວກັນນັ້ນງານວາງສະແດງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ວັນໝຽວ ກວັກຕືຢາມ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ດີເພື່ອໃຫ້ຄົນ ຫວຽດ ແບ່ງປັນວັດທະນະທຳປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບປະເທດຊາດຂອງຕົນ ເຖິງນັກແຕ້ມຕ່າງປະເທດ”.

ໃນຂອບເຂດຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ, ຍັງມີລາຍການແຕ້ມ ຮ່າໂນ້ຍ - ນິງບິ່ງ ສຳລັບນັກແຕ້ມພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 18 – 20 ມີນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ບ​ຣາ​ຊິນ ຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ບ​ຣາ​ຊິນ ຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

“ດ້ວຍອິດທິພົນ” ຢູ່ ຊີກໂລກໃຕ້, ບຣາຊິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຄຸນຄ່າລວມກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top