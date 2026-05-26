ຂ່າວສານ ສີສັນທະເລໝູ່ເກາະແຂວງ ກວາງງາຍ ໃນລະດູການທ່ອງທ່ຽວປີ 2026 26/05/2026 ງານບຸນທ່ອງທ່ຽວທະເລໝູ່ເກາະແຂວງ ກວາງງາຍ ປີ 2026 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ເດືອນ ເມສາ ຫາທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2026 ຢູ່ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນແຂວງ, ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊື່ອມຕໍ່ທະເລໝູ່ເກາະກັບເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ພູຜາປ່າໄມ້. ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຮັບຊົມການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອຢູ່ເຂດພິເສດ ຫຼີເຊີນ (ພາບ: VOV) ງານບຸນຖືກຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບ “ງານບຸນເປີດ”,ສ້າງເປັນລາຍການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງບັນດາເຂດນິເວດ, ວັດທະນະທຳຊຸມຊົນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ແຂວງ ກວາງງາຍ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນລາຍການສິລະປະໄຂງານບຸນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກວາງງາຍ - ບົດດົນຕີປະສານສຽງແຫ່ງທະເລໝູ່ເກາະ”, ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຟ້າມວັນດົ່ງ, ຕາແສງ ເກີມແທັ່ງ. ໃນຂອບເຂດຂອງງານບຸນ ຈະດຳເນີນຫຼາຍກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ກິລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງເຊັ່ນ: Carnival ສີສັນທະເລໝູ່ເກາະ ກວາງງາຍ; ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ກວາງງາຍ ບິນຂຶ້ນ”; ງານບຸນໂຄມໄຟ “ມະຫັດສະຈັນຄ່ຳຄືນຢູ່ປ່າຕົ້ນພ້າວ”; ເຂດວາງສະແດງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ມໍລະດົກທະເລໝູ່ເກາະ ແລະ ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກວາງງາຍ ປີ 2026./. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)