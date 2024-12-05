ຂ່າວສານ
ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ລໍຖ້າບັນດາການນຳໃໝ່ ເອີຣົບ
ວັນທີ 27 ພະຈິກ, ລັດຖະສະພາເອີຣົບ ໄດ້ປ່ອນບັດຮັບຮອງເອົາການສະເໜີບັນດາຕຳແໜ່ງການນຳສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ EU, ລວມມີ: ປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ, ທ່ານນາງ Ursula von der Leyen; ປະທານສະພາເອີຣົບ, ທ່ານ Antonio Costa ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ EU, ທ່ານນາງ Kaja Kallas. ບັນດາການນຳໃໝ່ຂອງ EU ເລີ່ມຕົ້ນອາຍຸການໃໝ່ແຕ່ວັນທີ 01 ທັນວາ.
ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ຢູແກຼນ
ໃນຊຸມວັນທຳອິດຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງໃໝ່ (ວັນທີ 01 ທັນວາ), ທ່ານ Antonio Costa ປະທານສະພາເອີຣົບ ແລະ ທ່ານນາງ Kaja Kallas ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ EU ໄດ້ປະຕິບັດການເດີນທາງໄປຍັງ Kiev ເພື່ອພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ, Volodymyr Zelensky. ການນຳໃໝ່ສອງທ່ານຂອງ ອີຢູ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ EU ສະໜັບສະໜູນ ຢູແກຼນ ຈົດຮອດສຸດທ້າຍ. ການຢ້ຽມຢາມກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຄອບງຳທຸກນະໂຍບາຍຂອງ EU ກໍຄື ຫຼາຍປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ຕາມວົງການນັກສັງເກດການແລ້ວ, ບັນຫາ ຢູແກຼນ ພວມນັບມື້ນັບຍາກສຳລັບ EU ເພາະວ່າ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ການແກ້ໄຂການປະທະກັນ ອາດຈະຕົກຢູ່ນຳ ເອີຣົບ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ Donald Trump ເຄືຍຖະແຫຼງເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວຈະ ຢາກຢຸດຕິບັນຫາ ຢູແກຼນ ໃນທັນທີ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເອີຣົບ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃນບັນຫາ ຢູແກຼນ. ທ່ານນາງ Leslie Vinjamuri, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ ອາເມລິກາ ແລະ ທະວີບ ອາເມລິກາ ຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ Chatham House (ອັງກິດ), ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“ຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ມີລັກສະນະເປັນຕາຍສຳລັບເອີຣົບ ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນສຳລັບ ຢູແກຼນ, ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງເອີຣົບ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາເມລິກາ ກັບອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ - NATO. “ຢູແກຼນ ແມ່ນສັນຍາລັກແກ່ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ອາດຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເອີຣົບ ຢ່າງແຮງ ແລະ ແທດຈິງ ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນຫຼືບໍ?”
ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຢູແກຼນ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງໃໝ່ຢູ່ ອາເມລິກາ ເທົ່ານັ້ນ, ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ກວ່າສຳລັບ ເອີຣົບ ແມ່ນເລື່ອງ ເອີຣົບ ຈະມີຄວາມຕັດສິນດ້ານການເມືອງຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ລະດົມກຳລັງເສດຖະກິດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອສືບຕໍ່ບົດບາດເປັນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຕົ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ ຢູແກນ ອີກຕໍ່ໄປຫຼືບໍ. ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບທັດສະນະນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ. ເຊັກໂກ, Jan Lipavsky ຖືວ່າ ນັບທັງທ່ານ Donald Trump ບໍ່ກໍ່ຜົນກະທົບກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຮອດຈຸດເວລາແລ້ວທີ່ເອີຣົບຕ້ອງດຳເນີນບົດບາດທີ່ໜັກໜ່ວງກວ່າແລ້ວ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເອີຣົບ ຕ້ອງສວມບົດບາດຢ່າງແຮງກວ່າ, ນັບທັງເມື່ອທ່ານ Donald Trump ບໍ່ບັງຄັບ. ພວກເຮົາຕ້ອງກະກຽມສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າ ອາດຈະເກີດກໍລະນີ ຢູແກຼນ ຕ້ອງອີງໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ເອີຣົບ ຫຼາຍກວ່າອີກ”.
ເອີຣົບ ເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ
ດ້ວຍຄະນະການນຳໃໝ່ຂອງ EU, ການປະທະກັນ ຢູແກຼນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງກຸ່ມນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມສ່ຽງເສດຖະກິດຖືກຊຸດໂຊມ, ຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຖືກຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນນັ້ນ ກໍແມ່ນຄຳກ່າວເຕືອນທີ່ເຮັດໃຫ້ການນຳ ເອີຣົບ ນັບມື້ນັບວິຕົກກັງວົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ, ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະສະພາເອີຣົບ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ອາຍຸການ 2, ທ່ານນາງ Ursula von der Leyen ໄດ້ປະກາດຍຸດທະສາດ “ເຂັມຊີ້ທິດແກ້ງແຍ້ງ”, ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນການກະທຳຈຸດສຸມຂອງ EU ໃນອາຍຸການໃໝ່. ຕາມທ່ານ Stephane Sejourne ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ແລ້ວ, ຄວາມຮັບຮູ້ໃໝ່ນີ້ແມ່ນສະບັບ “ເອີຣົບເໜືອກວ່າສິ່ງໃດ”, ຊ່ວຍ EU ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງກັບນະໂຍບາຍ “ປະເທດ ອາເມລິກາ ເໜືອກວ່າສິ່ງໃດ” ຂອງທ່ານ Donald Trump ຫຼື ແມ່ນການບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການຄ້າຂອງ ຈີນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍກັບ ອາເມລິກາ ພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດຂອງທ່ານ Donald Trump ຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແຖວໜ້າເອິຣົບ ໃນປັດຈຸບັນ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ສຸດຕໍ່ເລື່ອງ ທ່ານ Donald Trump ຈະນຳໃຊ້ພາສີອາກອນ ຄືດັ່ງອາວຸດເພື່ອແນໃສ່ຍາດເອົາທ່າໄດ້ປຽບດ້ານການຄ້າ ກັບບັນດາສຳພັນທະມິດ, ຄືກັນກັບຄຳນາບຂູ່ຈັດວາງອັດຕາພາສີ 25% ກັບ ເມັກຊີໂກ ແລະ ການາດາ ເຊິ່ງ ທ່ານ Donald Trump ຍົກອອກມາໃນອາທິດກ່ອນ. ຄວາມວິຕົກກັງວົນນີ້ ແມ່ນມີຫຼັກຖານ ເພາະວ່າ ໃນອາຍຸການປະທານາທິບໍດີທຳອິດ, ທ່ານ Donald Trump ກໍໄດ້ຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບບັນດາຜະລິດຕະພັນອາລູມີນຽມ, ເຫຼັກກ້າຂອງ ເອີຣົບ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ ເອີຣົບ ປະນິປະນອມ. ທ່ານ Paolo Gentiloni ກຳມະການຮັບຜິດຊອບຂົງເຂດເສດຖະກິດຂອງ ຄະນະກຳມະການ ເອີຣົບ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ອາດຈະກັບຄືນລັດທິອາລັກຂາໃນນະໂຍບາຍການຄ້ານັ້ນ ຈະກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ຈະເຮັດວຽກກັບອຳນາດການປົກຄອງໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາຊ່ອງທາງການຄ້າສາກົນ ຍັງຄົງເປີດກວ້າງ ແລະ ປອດໄຟ”.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕ່າງກັບທ່າທີວິຕົກກັງວົນຄືເມື່ອກ່ອນ, ປັດຈຸບັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼາຍທ່ານຂອງ ເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ EU ມີທັດສະນະແຂງກະດ້າງກວ່າຕໍ່ທ່ານ Donald Trump. ຕາມທ່ານ Robert Habeck ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ເຢຍລະມັນ ແລ້ວ, ຕະຫຼາດເອີຣົບ ກໍມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບ ອາເມລິກາ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈແຈ້ງສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ເຢຍລະມັນ ກໍຮຽກຮ້ອງ ເອີຣົບ ສາມັກຄີ ຖ້າວ່າ ອາເມລິກາ ກໍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມການຄ້າ, ພ້ອມທັງກ່າວເຕືອນວ່າ ບັນດາວິທີສຳຜັດທີ່ຢຸດໆຢ່ອນໆໃນການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ ຈະທຳຮ້າຍ ເອີຣົບ ເອງ./.