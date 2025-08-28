Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງ ຂີດໝາຍ 80ປີ ແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈຄືນໃໝ່ ຜ່ານພື້ນທີ່ວາງສະແດງພິເສດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ສິງຫາ 2025, ຢູ່ສູນວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງຜົນງານແຫ່ງຊາດເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ວັນທີ 2 ກັນຍາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “80 ປີໄລຍະທາງແຫ່ງເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ຄວາມຜາສຸກ”. ໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງ, ເຂດວາງສະແດງຂອງສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການເດີນທາງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ, ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມເດີນທາງກັບປະເທດຊາດ.

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸ່ຍ​ແທງ​ເຊີນ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຮ້ານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຂອງ​ສຳ​ນັກ​ຂ່າວ ​ຫວຽດ​ນາມ. ພາບ: ມິງກວ໋ຽດ/VNA

ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້​ວ່າ “80 ຂີດ​ໝາຍ​ຄວາມ​ພາກພູມ​ໃຈ”, ​ເຂດ​ວາງສະ​ແດງ​ຂອງ​ສຳນັກ​ຂ່າວສານ ​ຫວຽດນາມ (VNA) ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ບັນດາ​ຜົນງານ​ທີ່​ບັນລຸ​ໄດ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ເພື່ອ​​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ທີ່​ກວມລວມ. ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, VNA ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ປະຫວັດສາດ​ຄືນ​ໃໝ່​ໂດຍ​ຜ່ານ​ບັນດາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ, ຮູບ​ພາບ ​ແລະ ວັດຖຸ​ພັນ, ຢັ້ງຢືນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຕົນ​ແມ່ນ​ແຫຼ່ງຂ່າວ​ຕົ້ນຕໍ ​ແລະ ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຕະຫຼອດ 80 ປີຜ່ານມາ.

ຢູ່​ທີ່​ນີ້, ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາມາດ​ເຫັນ​ໄດ້​ບັນດາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ປະຫວັດສາດ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ, ນັບ​ແຕ່​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ ກ່ຽວ​ກັບບົດ​ຖະ​ແຫຼ​ງການເອກະລາດ (1945), ໄຊຊະນະ ​ດ້ຽນບຽນ​ຝູ (1954), ບັ້ນຮົບ ​ໂຮ່ຈິ​ມິນ (1975), ​ເຖິງ​ບັນດາບົດຂຽນ, ບົດຂ່າວໃນຂະ​ບວນວິວັດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ​ແລະ ລະບົບ​ນິ​ເວດ​ ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ແບບ.

ທ່ານ​ລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງ​ວ່າການ​ລັດຖະບານ ​ເຈີ່ນ​ວັນ​ເຊີນ ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ຮ້ານ​ວາງສະ​ແດງ​ຂອງ​ສຳນັກ​ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ມິງກວ໋ຽດ/VNA

ທ່ານ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລຊີ ຫງວຽນ​ແມ້ງ​ຮຸ່ງ ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ຮ້ານ​ວາງສະ​ແດງ​ຂອງ​ສຳນັກ​ຂ່າວສານ​ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ແທງຕຸ່ງ/VNA

ທ່ານ​ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ຫງວຽນ​ຮົ່ງຢຽນ ຢ້ຽມຢາມ​ຮ້ານ​ວາງສະ​ແດງຂອງ​ສຳນັກ​ຂ່າວສານ​ ຫວຽດນາມ.. ພາບ: ມິງກວ໋ຽດ/VNA

  ເຂດ​ວາງສະ​ແດງ​ສິ່ງ​ພິມ​ຂອງ​ສຳນັກ​ຂ່າວສານ​ ຫວຽດນາມ ​ໃນ​ງານ​ວາງສະ​ແດງ. ພາບ: ເຕິດເຊີນ/VNP

ເຂດ​ວາງສະ​ແດງ​ແນະນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເດີນທາງ 80 ປີ​ແຫ່ງ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ທາງ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ອົງການ​ຂ່າວ, ດ້ວຍ​ຂໍ້ຄວາມ​ວ່າ: ແຫຼ່ງຂ່າວ​ທາງ​ການ - ສາຍ​ຂ່າວ​ຕົ້ນຕໍ. ພາບ: ເຕິດເຊີນ/VNP

ປະຊາຊົນ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ເກມ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ເຂດ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຂອງ​ສຳ​ນັກ​ຂ່າວ ​ຫວຽດ​ນາມ. ພາບ: ເຕິດເຊີນ/VNP

ທ່ານ​ນາງ​ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ VNA ຫງວຽນ​ທິ​ຊື້​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທົ່ວ​ຂະ​ແໜງ​ການ, ​ຮ້ານ​ວາງສະ​ແດງ​ຂອງ VNA ​ໄດ້​ສະໜອງ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ແບບ ດ້ວຍ​ຮູບ​ຖ່າຍ 200 ກວ່າ​ຮູບ ​ແລະ ວັດຖຸ​ພັນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ອັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ບວນການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ VNA ຫຼາຍ​ລຸ້ນຄົນ.

ປະຕິບັດໂດຍ: ເງິນຮ່າ, ເຕິດເຊີນ/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ຊາດທີ 2 ກັນ​ຍາ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ຊາດທີ 2 ກັນ​ຍາ

ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຄື: ທັດສະນະທ່ອງທ່ຽວ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ບັນດາເຂດຮ່ອງຮອຍວິຫານ ກວນແທັງ, ວິຫານ ຖຸຍຈຸງຕຽນ, ສາລາ ອານຈີ; ເຂດວາງສະແດງ ອາຫານການກິນ ຮ່າໂນ້ຍເດີມ...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top