ສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງ ຂີດໝາຍ 80ປີ ແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈຄືນໃໝ່ ຜ່ານພື້ນທີ່ວາງສະແດງພິເສດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ສິງຫາ 2025, ຢູ່ສູນວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງຜົນງານແຫ່ງຊາດເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ວັນທີ 2 ກັນຍາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “80 ປີໄລຍະທາງແຫ່ງເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ຄວາມຜາສຸກ”. ໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງ, ເຂດວາງສະແດງຂອງສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການເດີນທາງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ, ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມເດີນທາງກັບປະເທດຊາດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ຢ້ຽມຢາມຮ້ານວາງສະແດງຂອງສຳນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ມິງກວ໋ຽດ/VNA
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “80 ຂີດໝາຍຄວາມພາກພູມໃຈ”, ເຂດວາງສະແດງຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VNA) ໄດ້ຮັບການອອກແບບບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອສະແດງບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເພື່ອເລົ່າເລື່ອງທີ່ກວມລວມ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, VNA ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດຄືນໃໝ່ໂດຍຜ່ານບັນດາບົດລາຍງານຂ່າວ, ຮູບພາບ ແລະ ວັດຖຸພັນ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຂອງຕົນແມ່ນແຫຼ່ງຂ່າວຕົ້ນຕໍ ແລະ ເປັນທາງການຂອງປະເທດໃນຕະຫຼອດ 80 ປີຜ່ານມາ.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຫັນໄດ້ບັນດາບົດລາຍງານຂ່າວປະຫວັດສາດອັນລ້ຳຄ່າ, ນັບແຕ່ບົດລາຍງານຂ່າວຄັ້ງທຳອິດ ກ່ຽວກັບບົດຖະແຫຼງການເອກະລາດ (1945), ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (1954), ບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈິມິນ (1975), ເຖິງບັນດາບົດຂຽນ, ບົດຂ່າວໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ລະບົບນິເວດ ສື່ມວນຊົນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ເຈີ່ນວັນເຊີນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຮ້ານວາງສະແດງຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ມິງກວ໋ຽດ/VNA
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຮ້ານວາງສະແດງຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ແທງຕຸ່ງ/VNA
ທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຢ້ຽມຢາມຮ້ານວາງສະແດງຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ.. ພາບ: ມິງກວ໋ຽດ/VNA
ເຂດວາງສະແດງສິ່ງພິມຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ໃນງານວາງສະແດງ. ພາບ: ເຕິດເຊີນ/VNP
ເຂດວາງສະແດງແນະນຳກ່ຽວກັບການເດີນທາງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ, ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມທາງກັບປະເທດຂອງອົງການຂ່າວ, ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມວ່າ: ແຫຼ່ງຂ່າວທາງການ - ສາຍຂ່າວຕົ້ນຕໍ. ພາບ: ເຕິດເຊີນ/VNP
ປະຊາຊົນສຳຜັດກັບເກມນ້ອຍຢູ່ເຂດວາງສະແດງຂອງສຳນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ເຕິດເຊີນ/VNP
ທ່ານນາງຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ VNA ຫງວຽນທິຊື້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທົ່ວຂະແໜງການ, ຮ້ານວາງສະແດງຂອງ VNA ໄດ້ສະໜອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ດ້ວຍຮູບຖ່າຍ 200 ກວ່າຮູບ ແລະ ວັດຖຸພັນຫຼາຍສິບອັນກ່ຽວກັບຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງນັກຂ່າວ VNA ຫຼາຍລຸ້ນຄົນ.
ປະຕິບັດໂດຍ: ເງິນຮ່າ, ເຕິດເຊີນ/VNP