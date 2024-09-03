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ຂ່າວສານ

ສານ, ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 79 ປີ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 79 ປີ (02/09/1945 – 02/09/2024), ການນຳບັນດາປະເທດ ສປປ.ລາວ, ສປ. ຈີນ, ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ສ. ກູບາ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສ.ອິນເດຍ, ສປປ. ເກົາຫຼີ, ມົງໂກນ ໄດ້ສົ່ງສານ ແລະ ຈົດໝາຍອວຍພອນ ສົ່ງເຖິງການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ທ່ານປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກອວຍພອນເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ. ບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ລາວ ອວຍພອນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ບັນດາຜົນງານໃໝ່, ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ສົ່ງໂທລະເລກອວຍພອນເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ; ການນຳລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈີນ ກໍໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກອວຍພອນວັນຊາດເຖິງການນຳລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນນັ້ນ, ການນຳຈີນ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ  ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມ ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂອງປະເທດຊາດ.

        ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກອວຍພອນເຖິງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ກໍໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກອວຍພອນເຖິງການນຳພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ.

        ທ່ານເລຂາທີ 1 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມຸນິດ ກູບາ, ປະທານປະເທດ ກູບາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ, ປະທານາທິບໍດີ ສ.ອິນເດຍ; ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກແຮງງານ ສປປ.ເກົາຫຼີ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສປປ.ເກົາຫຼີ; ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ກໍໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກອວຍພອນເຖິງການນຳ ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອິນ​ເດຍ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອິນ​ເດຍ

ບົດຂຽນໃນສື່ເອເລັກໂຕນິກ Times of India ລົງວັນທີ 1 ກັນຍາ ໄດ້ສັງລວມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 5 ແຫ່ງຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ຄັດເລືອກ. ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນການຄັດເລືອກແຖວໜ້າ.
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