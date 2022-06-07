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ຂ່າວສານ

ສາກົນຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ

ຄາດວ່າ ໄພເງິນເຟີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ຮັບໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ 3% ໃນປີ 2022.
  (ພາບປະກອບ: baodautu.vn)  

 ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ມີຫຼາຍບົດລາຍງານຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ໃນປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ ວ່ານອນໃນລະດັບເປົ້າໝາຍຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ແມ່ນ 4%.

ໃນບົດລາຍງານດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ; ການຟື້ນຟູຢ່າງແຮງໃນການຜັນປ່ຽນຫຼາຍຢ່າງຈາກພາຍນອກ”, ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ ອາຊຽນ + 3 (ARMO) ຕີລາຄາວ່າ, ຄາດວ່າ ໄພເງິນເຟີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ຮັບໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ 3% ໃນປີ 2022. ARMO ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຄືດັ່ງກ່າວແມ່ນຍ້ອນແຜນການນຳໃຊ້ກອງທຶນຮັກສາລາຄານ້ຳມັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ການບໍລິຫານລາຄາເພື່ອທົດແທນໃຫ້ຄວາມດັນເກີດມາຈາກການຜັນແປກ່ຽວກັບລາຄາພະລັງງານໃນທົ່ວໂລກ.

ສ່ວນໃນບົດລາຍງານ “Vietnam at a glance” ເດືອນ ພຶດສະພາ, ທະນາຄານ HSBC ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ປະຈຸບັນ ຄວາມດັນຈາກໄພເງິນເຟີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມຮັກສາຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ. HSBC ຄາດຄະເນວ່າ ໄພເງິນເຟີ້ຈະຢູ່ໃນລະດັບ 3,7% ໃນປີ 2022.

ທ່ານ Brian Lee Shun Rong, ນັກຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ທະນາຄານລົງທຶນ Maybank, ສິງກະໂປ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ພວມໄປຖືກທິດໃນການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ໃນປີ 2022. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດແມ່ນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ການຄວບຄຸ້ມລາຄາບັນດາສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນໄພເງິນເຟີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດເຊຍ ຄັດຄ້ານຝ່າຍຕາເວັນຕົກສະໜອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ

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