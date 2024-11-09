ຂ່າວສານ
ສັບປະດາ “ມະຫາສາມັກຄີບັນດາເຜົ່າ - ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ” ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 24 ພະຈິກ
ບັນດາເຫດການຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 16 – 24 ພະຈິກ, ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູມໍລະດົກວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າຫວຽດນາມ, ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 94 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ - ວັນສ້າງຕັ້ງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ (18/11/1930 – 18/11/2024) ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ (23/11), ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ, ປົກປັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ເຊີດຊູສີສັນວັດທະນະທຳ 54 ຊົນເຜົ່າ ຫວຽດນາມ…
ພິທີໄຂ “ສັບປະດາມະຫາສາມັກຄີບັນດາເຜົ່າ - ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ” ປີ 2024 ແລະ “ງານມະໂຫລານສະແດງສິລະປະຂັບແທນ, ພິມຕິງ ບັນດາເຜົ່າ ໄຕ່, ນຸ່ງ, ຜູ້ໄທ ຄັ້ງທີ VII ປີ 2024” ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ໝູ່ບ້ານວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ (ດົ່ງໂມ, ເຊີນໄຕ, ຮ່າໂນ້ຍ) ດ້ວຍລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ ຫວຽດນາມ - ສັງກາດບຸກບືນ”.