Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສັບ​ປະ​ດາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ APEC 2025: ວາ​ລະ​ປິດ​ສັບ​ປະ​ດາ ດ້ວຍ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງ​ກາດ AI ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ບັນ​ຫາປະ​ຊາ​ກອນ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2025 ໄດ້ດຳເນີນພິທີປິດໃນວັນທີ 01 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນ Gyeongju, ສ.ເກົາຫຼີ.
ເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2025 (ພາບ: TTXVN)

ຫົວຂໍ້ຂອງວາລະປະຊຸມແມ່ນ “ວິໄສທັດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ບັນດາການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ”, ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ ເຊິ່ງໂລກພວມປະເຊີນໜ້າ, ລວມມີ: ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ບັນດາການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບກົນໄກປະຊາກອນ ຍ້ອນອັດຕາການເກີດຕ່ຳ ແລະ ປະຊາກອນມີອາຍຸສູງກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍ, ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.

ວາລະປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນຕາມຮູບແບບແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຕາມອັດທະຍາໄສ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາການນຳ APEC ເຊິ່ງບໍ່ຖືກບັງຄັບດ້ວຍລະບຽບການ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສ.ເກົາຫຼີ Lee Jae Myung ແນະນຳຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສັງຄົມ AI ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນ”, ດ້ວຍຈຸດປະສົງມຸ່ງໄປເຖິງສັງຄົມ AI ທົ່ວໂລກ, ບ່ອນທີ່ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີໂອກາດໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງຍຸຕິທຳ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາ “ຖະແຫຼງການ Gyeongju”, ສະຫຼຸບໝາກຜົນການປຶກສາຫາລືປີນີ້, ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ 2 ສະບັບສະເພາະກ່ຽວກັບ AI ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍປະຊາກອນວິທະຍາ. ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Lee Jae Myung ໄດ້ມອບໂອນບົດບາດປະທານ APEC ໃຫ້ແກ່ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີນຜິງ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ APEC ໃນປີ 2026.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNESCO ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ເຊີດ​ຊູ​ນັກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ເລ​ກຸຍ​ໂດນ

UNESCO ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ເຊີດ​ຊູ​ນັກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ເລ​ກຸຍ​ໂດນ

ວັນທີ 31 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 43 ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (UNESCO) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Samarkand, ອູເບກິດສະຖານ, ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການເຊີດຊູ ແລະ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 300 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງນັກວັດທະນະທຳ ເລກຸຍໂດນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top