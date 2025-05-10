ຂ່າວສານ
ສັນຕະປະປາ ລີໂອ ທີ່ 14 ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບໂລກແຫ່ງສັນຕິພາບ
ໃນບົດກ່າວປາໄສຢູ່ລະບຽບໂບດ Peter ສັນຕະປະປາ ລີໂອ ທີ 14 ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສັນຕິພາບ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ສາສະໜາ:
ພວກເພື່ອນຊົ່ງຊ່ວຍເຫຼືອພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ພ້ອມກັນສ້າງບັນດາຂົວມຸ່ງໄປເຖິງການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ການພົບປະ, ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີ ເພື່ອກາຍເປັນຊົນຊາດສັນຕິພາບ.
ຕາມບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາ, ຊື່ ລີໂອ ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງ “ສັນຕະປະປາທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນສະໄໝວິກິດການ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສັນຕະປະປາອົງໃໝ່ ສຳລັບບັນດາບັນຫາສັງຄົມທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ. ດ້ວຍຖານະເປັນຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມຂອງສັນຕະປະປາ Francis, ສັນຕະປະປາອົງໃໝ່ ລີໂອ ທີ 14 ຖືກຖືວ່າ ຈະສືບຕໍ່ທິດທາງປະຕິຮູບຂອງລຸ້ນກ່ອນ.