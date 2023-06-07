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ຂ່າວສານ

ສັນຍາ CEPA: ໄມ້ງັດຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - UAE

ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດສຸມເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງແມ່ນ ສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ດ້ວຍຊື່ທີ່ວ່າ ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE.

2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງແມ່ນ ສັນຍາການຄ້າເສລີ (ພາບ: moit.gov.vn)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ, ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຜູ້ແທນໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງເສດຖະກິດບັນດາປະເທດ ສະຫະລັດອາຣັບເອັມມີເຣດ (UAE) Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ນຳໜ້າ, ໄດ້ໄປ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດສຸມເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງແມ່ນ ສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ດ້ວຍຊື່ທີ່ວ່າ ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ  UAE. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາສັນຍາ CEPA ຫວຽດນາມ - UAE. ເປັນເອກະພາບບາງເນື້ອໃນສຳຄັນໂດຍໄວ ເພື່ອມານະພະຍາຍາມກ້າວໄປເຖິງເປົ້າໝາຍລົງນາມໃນເອກະສານຢ່າງໄວເທົ່າທີ່ໄວໄດ້, ນຳມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ. ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ UAE ຄົ້ນຄວ້າ, ລົງທຶນໃສ່ບາງຂົງເຂດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຄື: ພະລັງງານທົດແທນ; ພະລັງງານສະອາດ; ອຸດສາຫະກຳເຄມີ; ກໍ່ສ້າງເຂດອຸດສາຫະກຳຢູ່ບາງເຂດເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງຂອງ ຫວຽດນາມ…

ສ່ວນທ່ານ Thani bin Ahmed Al ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ; UAE ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວິວັດການເຈລະຈາ, ກ້າວໄປເຖິງການລົງນາມໃນສັນຍາ CEPA ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາຜູ້​ວ່າ​ການ​ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລາ​ມາ​ນູ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາຜູ້​ວ່າ​ການ​ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລາ​ມາ​ນູ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນບົດບາດຂອງ IAEA, ຕີລາຄາສູງບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາໂຄງການທີ່ພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ IAEA.
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