ຂ່າວສານ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກົມໂຄສະນາອົບຮົມ 12/05/2026 ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກົມໂຄສະນາອົບຮົມ - ຂະແໜງໂຄສະນາອົບຮົມ ກອງທັບ (11/5/1946 - 11/5/2026) ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ ປະດັບ ຫຼຽນໄຊປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຊັ້ນໜຶ່ງ ໃຫ້ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ (ພາບ: QDND) ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກປະທານປະເທດ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະດັບ ຫຼຽນໄຊປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຊັ້ນໜຶ່ງ ໃຫ້ກົມໂຄສະນາອົບຮົມຍ້ອນມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນວຽກງານຝືກອົບຮົມ, ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ກໍ່ສ້າງກຳລັງກອງທັບປະຊາຊົນ, ປັບປຸງການປ້ອງກັນຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ທ່ານພົນເອກຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າການ ອຸທິດສ່ວນຂອງກົມໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ຂະແໜງໂຄສະນາອົບຮົບກອງທັບໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການສ້າງກອງທັບມີຄວາມໝັ້ນແກນດ້ານການເມືອງ, ກາຍເປັນກຳລັງການເມືອງຢ່າງແທ້ຈິງ, ກຳລັງຕໍ່ສູ້ທີ່ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)