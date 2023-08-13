ຂ່າວສານ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 28 ປີແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ
ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາຍນະຄອນ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບຫວຽດນາມ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດພິທີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 28 ປີແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ (28/7/1995 - 28/7/2023) ແລະ 56 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ (8/8/1967 - 8/8/2023).
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ຟານທິຮົ່ງຊວັນ ປະທານ ສະມາຄົມມິດຕະພາບຫວຽດນາມ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ບັນດາໝາກຜົນອັນດີງາມຂອງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາຊຽນ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ແທດຈິງ, ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພດທະນາລວມຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານນາງ ຟານທິຮົ່ງຊວັນ ຢືນຢັນວ່າ, ໄລຍະເວລາ 28 ປີທີ່ໄດ້ເຂົາເປັນສະມາຊິດ ອາຊຽນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງສຳລັບທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊຽນ ໃນວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.