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ຂ່າວສານ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 28 ປີ​ແຫ່ງວັນ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ອາ​ຊຽນ

ບັນດາໝາກຜົນອັນດີງາມຂອງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາຊຽນ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ແທດຈິງ, ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພດທະນາລວມຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ທ່ານນາງ ຟານທິຮົ່ງຊວັນ ປະທານ ສະມາຄົມມິດຕະພາບຫວຽດນາມ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາຍນະຄອນ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບຫວຽດນາມ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດພິທີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 28 ປີແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ (28/7/1995 - 28/7/2023) ແລະ 56 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ (8/8/1967 - 8/8/2023).

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ຟານທິຮົ່ງຊວັນ ປະທານ ສະມາຄົມມິດຕະພາບຫວຽດນາມ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ບັນດາໝາກຜົນອັນດີງາມຂອງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາຊຽນ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ແທດຈິງ, ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພດທະນາລວມຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານນາງ ຟານທິຮົ່ງຊວັນ ຢືນຢັນວ່າ, ໄລຍະເວລາ 28 ປີທີ່ໄດ້ເຂົາເປັນສະມາຊິດ ອາຊຽນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງສຳລັບທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊຽນ ໃນວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ກຽມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 25 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ

ກະ​ກຽມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 25 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ

ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິນເຫ້ວ ໄດ້ເປັນປະທານການປະຊຸມກະກຽມໃຫ້ແກ່ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ.
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