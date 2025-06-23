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ຂ່າວສານ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ວັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ຈັດຂຶ້ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມແທັງບິ່ງ ໄດ້ຫວນຄືນເສັ້ນທາງອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ເລີ່ມແຕ່ການກຳເນີດຂອງ ໜັງສືພິງ ແທັງນຽນ (ຊາວໜຸ່ມ) ເມື່ອປີ 1925 ໂດຍປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕວນທັງ ຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກກັບຫົວໜ້າບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ

ໂດຍເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນຂອງບັນດາລາຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/06/1925 - 21/06/2025) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ພົບປະໃນໂອກາດນີ້.

ຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ຈັດຂຶ້ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມແທັງບິ່ງ ໄດ້ຫວນຄືນເສັ້ນທາງອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ເລີ່ມແຕ່ການກຳເນີດຂອງ ໜັງສືພິງ ແທັງນຽນ (ຊາວໜຸ່ມ) ເມື່ອປີ 1925 ໂດຍປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາຜູ້ເຮັດວຽກງານການຂ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ລົງຂ່າວເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນນັກຮົບບົນສະໜາມຮົບແນວຄິດອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ຢູ່ ຝລັ່ງ, ບັນດາອົງການປະຈຳຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ໜັງສືພິມ ເຍິນເຢິນ (ປະຊາຊົນ), ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ກໍໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ. ທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕວານທັ້ງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງສື່ມວນຊົນໃນພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຂອງປະເທດຊາດ, ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ.

ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ອົງການການຄ້າ ໂລກ ແລະ ບັນດາອົງການສາກົນອື່ນໆປະຈຳ ເຊີແນວ, ສະວິດ ກໍໄດ້ຈັດການພົບປະແບບສະໜິດສະໜົມກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສະວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ 30 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດນ​າມ – ອາ​ເມ​ລິ​ກາ: ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພາກ​ລັດ – ເອ​ກະ​ຊົນ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ 30 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດນ​າມ – ອາ​ເມ​ລິ​ກາ: ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພາກ​ລັດ – ເອ​ກະ​ຊົນ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ຜ່ານບັນດາອາຍຸການລ້ວນແຕ່ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່ຽວກັບການຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ມູນຄ່າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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