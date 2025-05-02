ຂ່າວສານ
ສະຫະພາບ ເອີລົບ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງກັນ
ທ່ານປະທານສະພາເອີລົບ Antonio Costa ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການປະຫວັດສາດສຳຄັນຍິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສຳລັບປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ທ່ານປະທານສະພາເອີລົບ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງຝ່າຍແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະຖຽນລະພາບຂອງກັນ; ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ EU ສົມກັບການຍົກຂຶ້ນລະດັບສູງໃໝ່.
ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງຫວຽດນາມແມ່ນເຫັນເປັນຫຼາຍຝ່າຍ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ການຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດກັບທຸກຄູ່ຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນມີ EU ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຮ່ວມມືທາງການຄ້າຢ່າງດູນດ່ຽງ, ຍືນຍົງ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ.