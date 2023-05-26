Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃຫ້​ແກ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ທ່ານ ເລແທັງເວິນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ກ່າເມົາ ຖືວ່າ ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປີນີ້ ບໍ່ເປັນບັນຫາເກີດຂຶ້ນແບບບັງເອີນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າກ່ອນແລ້ວ ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕ.
ທ່ານ ເຢືອງຄັກມາຍ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ດັກນົງ (ພາບ: daibieunhandan.vn)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຕາມໜ່ວຍກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສະເໜີການຫຼຸດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 2%. ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ສະມາຊິກຫຼາຍທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພາຍນອກກໍ່ຄືບັນດາປັດໄຈພາຍໃນຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ເລແທັງເວິນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ກ່າເມົາ ຖືວ່າ ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປີນີ້ ບໍ່ເປັນບັນຫາເກີດຂຶ້ນແບບບັງເອີນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າກ່ອນແລ້ວ ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕ. ກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂ, ຕາມທ່ານເວິນແລ້ວ, ລັດຖະບານຕ້ອງມີໂຄງການຮັບມືກັບສະພາບການໃນໄລຍະສັ້ນ, ສຸມໃສ່ຕໍ່ນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ. ທ່ານ ດິງງອກມິງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການວິຊາສະເພາະ ກຳມາທິການເສດຖະກິດສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານຄວນເລືອກເອົາ ແລະ ສຸມໃສ່ 1 – 2 ມາດຕະການເພື່ອຊ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດຟື້ນຟູໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານມິງສະເໜີວ່າ ຕ້ອງຊອກຫາມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດທັງຄົງຕົວ ທັງພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ ກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top