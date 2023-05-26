ຂ່າວສານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີບັນດາມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ 26/05/2023 ທ່ານ ເລແທັງເວິນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ກ່າເມົາ ຖືວ່າ ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປີນີ້ ບໍ່ເປັນບັນຫາເກີດຂຶ້ນແບບບັງເອີນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າກ່ອນແລ້ວ ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕ. ທ່ານ ເຢືອງຄັກມາຍ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ດັກນົງ (ພາບ: daibieunhandan.vn)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຕາມໜ່ວຍກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສະເໜີການຫຼຸດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 2%. ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ສະມາຊິກຫຼາຍທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພາຍນອກກໍ່ຄືບັນດາປັດໄຈພາຍໃນຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ເລແທັງເວິນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ກ່າເມົາ ຖືວ່າ ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປີນີ້ ບໍ່ເປັນບັນຫາເກີດຂຶ້ນແບບບັງເອີນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າກ່ອນແລ້ວ ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕ. ກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂ, ຕາມທ່ານເວິນແລ້ວ, ລັດຖະບານຕ້ອງມີໂຄງການຮັບມືກັບສະພາບການໃນໄລຍະສັ້ນ, ສຸມໃສ່ຕໍ່ນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ. ທ່ານ ດິງງອກມິງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການວິຊາສະເພາະ ກຳມາທິການເສດຖະກິດສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານຄວນເລືອກເອົາ ແລະ ສຸມໃສ່ 1 – 2 ມາດຕະການເພື່ອຊ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດຟື້ນຟູໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານມິງສະເໜີວ່າ ຕ້ອງຊອກຫາມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດທັງຄົງຕົວ ທັງພັດທະນາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)