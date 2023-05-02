ຂ່າວສານ
ສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລັດເຊຍ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 48 ປີແຫ່ງວັນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ
ວັນທີ 30 ເມສາ, ສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລັດເຊຍ ໄດ້ຈັດພິທີພົບປະສ້າງສັນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 48 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສົມບູນ, ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/4/1975-30/4/2023),ແລະ 137 ປີ ແຫ່ງວັນກຳມະກອນສາກົນ (1/5/1886-1/5/2023).
ພາຍຫຼັງພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ, ທ່ານ ລຶວກົງນ້ຽມ ປະທານສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວບົດປາໄສ ຫວນຄືນເຫດການປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຢ່າງສົມບູນ, ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ຍົກອອກຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງເຫດການນີ້, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດານັກຮົບທີ່ໄດ້ເສຍຊະຫຼະຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດ.
ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ, ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ ເລກວາງແອັງ ຫວັງວ່າ ສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລັດເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.