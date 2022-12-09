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ຂ່າວສານ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ຫ້າມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອາ​ວຸດ​ໃນ​ອາ​ວະ​ກາດ

ວັນທີ 7 ທັນວາ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິໂດຍລັດເຊຍສະເໜີກ່ຽວກັບການຫ້າມຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດທຳອິດໃນອາວະກາດ. ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງລັດເຊຍໄດ້ຮັບບັດສະໜັບສະໜູນ 122 ບັດ, ບັດຄ້ານ 50 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 4 ບັດ.
  ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ມະຕິ ມີຊື່ເຕັມວ່າ “ບໍ່ຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດທຳອິດໃນອາວະກາດ”, ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຊິກ ສປຊ ທັງໝົດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານອາວະກາດ, ຊັ່ງຊາຄວາມສາມາດ “ຊຸກຍູ້ຢ່າງເໝາະສົມຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບເລື່ອງບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດໃນອາວະກາດ”.

ຕາມເອກະສານດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຈະເລັ່ງໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງ ໂດຍໄວ ບົນພື້ນຖານຮ່າງສົນທິສັນຍາທີ່ໄດ້ອັບເດັດກ່ຽວກັບການຫ້າມຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດໃນອາວະກາດ. ຮ່າງສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ໂດຍຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ຍົກອອກມາຢູ່ກອງປະຊຸມຫຼຸດຜ່ອນປົດອາວຸດການທະຫານ ໃນປີ 2008 ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງຊ່ວງເສັງ ອາວຸດໃນອາວະກາດ, ພ້ອມທັງຖືສິ່ງນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ງານບຸນຊຸດເສື້ອຍາວທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2022 ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມ
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