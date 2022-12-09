ຂ່າວສານ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິຫ້າມຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດໃນອາວະກາດ
ມະຕິ ມີຊື່ເຕັມວ່າ “ບໍ່ຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດທຳອິດໃນອາວະກາດ”, ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຊິກ ສປຊ ທັງໝົດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານອາວະກາດ, ຊັ່ງຊາຄວາມສາມາດ “ຊຸກຍູ້ຢ່າງເໝາະສົມຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບເລື່ອງບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດໃນອາວະກາດ”.
ຕາມເອກະສານດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຈະເລັ່ງໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງ ໂດຍໄວ ບົນພື້ນຖານຮ່າງສົນທິສັນຍາທີ່ໄດ້ອັບເດັດກ່ຽວກັບການຫ້າມຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດໃນອາວະກາດ. ຮ່າງສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ໂດຍຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ຍົກອອກມາຢູ່ກອງປະຊຸມຫຼຸດຜ່ອນປົດອາວຸດການທະຫານ ໃນປີ 2008 ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງຊ່ວງເສັງ ອາວຸດໃນອາວະກາດ, ພ້ອມທັງຖືສິ່ງນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ.