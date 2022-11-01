ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021
ພາຍຫຼັງບັນດາ ສະມາຊິກຕິດຕາມບົດລາຍງານດ້ວຍ ຮູບພາບ, ຄຼິບວີດີໂອ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021.
ພາບປະກອບ: ຫ້ອງການສະພາແຫ່ງຊາດ
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການການເງິນ, ງົບປະມານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຝຸເກືອງ ສະເໜີບົດລາຍງານຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021. ພາຍຫຼັງບັນດາ ສະມາຊິກຕິດຕາມບົດລາຍງານດ້ວຍ ຮູບພາບ, ຄຼິບວີດີໂອ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)