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ຂ່າວສານ

ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ຢັດ, ຕ້ານ​ການ​ຟູມເຟືອຍ​ໄລ​ຍະ 2016 – 2021

ພາຍຫຼັງບັນດາ ສະມາຊິກຕິດຕາມບົດລາຍງານດ້ວຍ ຮູບພາບ, ຄຼິບວີດີໂອ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021.

ພາຍຫຼັງບັນດາ ສະມາຊິກຕິດຕາມບົດລາຍງານດ້ວຍ ຮູບພາບ, ຄຼິບວີດີໂອ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021.

    

ພາບປະກອບ: ຫ້ອງການສະພາແຫ່ງຊາດ 

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການການເງິນ, ງົບປະມານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຝຸເກືອງ ສະເໜີບົດລາຍງານຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021. ພາຍຫຼັງບັນດາ ສະມາຊິກຕິດຕາມບົດລາຍງານດ້ວຍ ຮູບພາບ, ຄຼິບວີດີໂອ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ

ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ

ທີ່ການເຈລະຈາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ປັບປຸງມິດຕະພາບ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງໃນທຸກຂົງເຂດ.
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