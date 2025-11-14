ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕ GDP ປີ 2026 ບັນລຸ 10% ຂຶ້ນໄປ
ມະຕິໄດ້ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄວາມເຫັນດີຂອງ ສສຊ 429 ໃນຈຳນວນ 433 ທ່ານ, ກວມເອົາ 90,51%. ມະຕິກຳນົດເປົ້າໝາຍສັງລວມ ນັ້ນແມ່ນ: ໃຫ້ບຸລິມະສິດການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕບົນພື້ນຖານຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ…ຈາກເປົ້າໝາຍສັງລວມ, ສະພາແຫ່ງຊາດກຳນົດ 15 ຄາດໝາຍລະອຽດ. ໃນນັ້ນ, ອັດຕາເພີ່ມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ສູ້ຊົນບັນລຸແຕ່ 10% ຂຶ້ນໄປ. GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸ 5.400 – 5.500 USD. ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລື ຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານລັດ, ລັດຖະກອນ. ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປະກາດກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ເພື່ອສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບໃນສະພາບການໃໝ່.