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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ...
ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຂອງ ລາວໄດ້ໄຂຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ X(2026-2030).

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນການເງິນ - ເງິນຕາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2025 ຕິດພັນກັບການຜັນຂະຫຍາຍ ສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮີບດ່ວນຂອງບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໂຮມ ສາມ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ, ບິ່ງ​ທ້ວນ, ດັກ​ນົງ​ເຂົ້າ​ກັນ ນະໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໂຮມ ສາມ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ, ບິ່ງ​ທ້ວນ, ດັກ​ນົງ​ເຂົ້າ​ກັນ ນະໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່

ແຜນນະໂຍບາຍໂຮມສາມແຂວງເຂົ້າກັນ ເພື່ອສ້າງແຂວງເລິມດົ່ງ (ໃໝ່) ແມ່ນນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດ, ທັງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ທັງມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຈັດສັນຄືນເຂດພັດະນາຕາມທິດເປີດກ້ວາງ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ຍືນຍົງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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