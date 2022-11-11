Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕົກ​ລົງ​ຄາດ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GDP ປີ 2023 ແມ່ນ​ປະ​ມານ 6,5%

ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາ ມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2023 ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງ 93,37%.
  ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)  

ມະຕິວ່າດ້ວຍ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2023 ໄດ້ວາງອອກ 15 ຄາດໝາຍ, ໃນນັ້ນ ລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ GDP ແມ່ນປະມານ 6,5%; GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸປະມານ 4.400 USD; ລະດັບການເພີ່ມດັດຊະນີລາຄາໃຊ້ສອຍ (CPI) ສະເລ່ຍປະມານ 4,5%; ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກ (ຕາມມາດຕະຖານທຸກຍາກຫຼາຍດ້ານ) ຫຼຸດລົງປະມານ ແຕ່ 1 ຫາ 1,5%.

ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ວາງອອກ 10 ໝວດໜ້າທີ່, ມາດຕະການຕົ້ນຕໍ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານຢ່າງເຄັ່ງຄັດການດັດປັບລາຄາສິນຄ້າສຳຄັນ, ການບໍລິການໂດຍລັດກຳນົດລາຄາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄ່າໄຟຟ້າ, ນ້ຳມັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການສຳຄັນ, ຈຳເປັນອື່ນໆ ປະກອບສ່ວນໜູນຊ່ວຍການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນໄລຍະໃຫມ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ

ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນໄລຍະໃຫມ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ ປີ 2022 ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 4 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນໄລຍະໃຫມ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ ໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ ສັງຄົມ ອັນເລິກເຊິ່ງດ ມີລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງລະບອບການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ, ຫັນທັດສະນະຂອງພັກ ກໍ່ຄືແນວຄວາມຄິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບປະຊາທິປະໄຕ ສັງຄົມນິຍົມ, ຮັບປະກັນສິດອຳນາດລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນລະບອບລະບຽບການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top