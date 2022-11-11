ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕົກລົງຄາດໝາຍການເຕີບໂຕ GDP ປີ 2023 ແມ່ນປະມານ 6,5%
ມະຕິວ່າດ້ວຍ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2023 ໄດ້ວາງອອກ 15 ຄາດໝາຍ, ໃນນັ້ນ ລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ GDP ແມ່ນປະມານ 6,5%; GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸປະມານ 4.400 USD; ລະດັບການເພີ່ມດັດຊະນີລາຄາໃຊ້ສອຍ (CPI) ສະເລ່ຍປະມານ 4,5%; ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກ (ຕາມມາດຕະຖານທຸກຍາກຫຼາຍດ້ານ) ຫຼຸດລົງປະມານ ແຕ່ 1 ຫາ 1,5%.
ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ວາງອອກ 10 ໝວດໜ້າທີ່, ມາດຕະການຕົ້ນຕໍ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານຢ່າງເຄັ່ງຄັດການດັດປັບລາຄາສິນຄ້າສຳຄັນ, ການບໍລິການໂດຍລັດກຳນົດລາຄາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄ່າໄຟຟ້າ, ນ້ຳມັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການສຳຄັນ, ຈຳເປັນອື່ນໆ ປະກອບສ່ວນໜູນຊ່ວຍການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້.