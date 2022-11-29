ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຈະຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນມັງກອນປີ 2023
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິນເຮ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກອງປະຊຸມວິສາມັນພຽງແຕ່ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນເທົ່ານັ້ນ ຊື່ງໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງລະອຽດທີ່ຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການສະຫລຸບສະໄໝປະຊຸມທີ 4 ແລະ ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກະກຽມຈັດ ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 2, ສະໄໝປະຊຸມທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ເລຂານຸການໃຫ່ຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນດີງາມ. ໝາກຜົນຂອງສະໄໝປະຊຸມສືບຕໍ່ຢືນຢັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ໃກ້ຊິດກັບ ປຊຊ, ຕິດພັນກັບຕົວຈິງ.
ກ່ຽວກັບເວລາຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 2, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິນເຮ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກອງປະຊຸມວິສາມັນພຽງແຕ່ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນເທົ່ານັ້ນ ຊື່ງໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງລະອຽດທີ່ຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງ.