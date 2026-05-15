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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມີ​ລາຍ​ເຊັນ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ໃນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ ຢູ​ແກຼນ ແລະ ລົງ​ໂທດ​ລັດ​ເຊຍ

ຂໍ້​ສະ​ເໜີແນະ​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ ອາດ​ສາ​ມາດ​ເປີດ​​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ປ່ອນ​ບັດຢູ່ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ນັບ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ “ກົດ​ໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຢູ​ແກຼນ”.
  ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ແກຼນ Volodymyr Zelenskiy ສົ່ງ​ບົດ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທາງວີ​ດີ​ໂອ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ແລະ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຢູ່ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ (ພາບ: REUTERS/Sarah Silbiger)  

ວັນ​ທີ 14 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ ຖອດ​ຖອນ​ ຢູ່​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ບັນ​ລຸ​ໄດ້ ຄົບ218 ລາຍ​ເຊັນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ເພື່ອ​ບັງ​ຄັບ​ອົງ​ການ​ນີ້​ຕ້ອງ​ຈັດ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ຄົບ​ຄະ​ນະ ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຢູ​ແກຼນ, ໂດຍ​ບໍ່​ຫົວ​ຊາ​ຕໍ່​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ການ​ນຳ​ພັກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຄັດ​ຄ້ານ.

ຂໍ້​ສະ​ເໜີແນະ​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ ອາດ​ສາ​ມາດ​ເປີດ​​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ປ່ອນ​ບັດຢູ່ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ນັບ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ “ກົດ​ໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຢູ​ແກຼນ”, ໂດຍທ່ານ Gregory Meeks ​ຜູ້​ແທນປະ​ຊາ​ຊົນ ຂອງ​ລັດ ນິວຢອກ, ການ​ນຳ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຢູ່​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ແນະ​ນຳ​ເມືອ​ເດືອນ ເມ​ສາ 2025.

​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍລວມ​ມີ ສາມ​ພາກຫຼັກ, ໃນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕໍ່ກັບ​ຢູ​ແກຼນ ແລະ ສຳ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ການ​ທະ​ຫານ ​ອົງ​ການ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ອັດ​ລັງ​ຕິກ​ເໜືອ (NATO), ພ້ອມ​ທັງ​ສະ​ເໜີ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ບົດ​ບາດຕັ້ງ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ພິ​ເສດ​ໃຫ້​ແກ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ສ້າງສາ ຢູ​ແກຼນ​ ຄືນ​ໃໝ່. ພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ດ້ານ​ຄ​ວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໂດຍ​ກົງ​ໃຫ້​ແກ່ ກີ​ແອັບ​ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ ກວ່າ 1 ຕື້ USD, ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບ້ວງເງິນ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ພາຍ​ໃຕ້​ຮູບ​ແບບ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນຂຶ້ນ​ເຖິງ 8 ຕື້ USD

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

OPEC ປັບ​ປຸງ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ນ້ຳ​ມັນເຊື້ອ​ໄຟ​ທົ່ວ​ໂລກ

OPEC ປັບ​ປຸງ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ນ້ຳ​ມັນເຊື້ອ​ໄຟ​ທົ່ວ​ໂລກ

ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສາ​ກົນ (IEA) ກ່າວ​ເຕືອນ​ວ່າ ຕະຫຼາດ​ນ້ຳ​ມັນເຊື້ອ​ໄຟ​ທົ່ວ​ໂລກ​ພວມ​ກ້າ​ວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ຂາດ​ເຂີນ​ແຫຼ່ງ​ສະ​ໜອງ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຍ້ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ການ​ປິດ​ປະ​ຕູ​ຊ່ອງ​ແຄມ​ທະ​ເລ Hormuz.
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