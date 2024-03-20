ຂ່າວສານ
ສະພາສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາການສຶກສາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມີນາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ປະທານສະພາສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງສະພາ ກ່ຽວກັບການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາການສຶກສາ ໄລຍະ 2024 ຫາ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຊີ້ແຈ້ງວ່າການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດຕ້ອງລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທົ່ວລະບົບ, ໃນນັ້ນມີກຸ່ມເອກະຊົນ ເພື່ອແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມ ພ້ອມກັບລັດ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ.
ບັນດາພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດແມ່ນການເຈາະຈິ້ນ, ຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການສຶກສາໃນສະພາບການໃໝ່ດ້ວຍຈິນຕະຍາການບຸກທະລຸ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ພິເສດແມ່ນ ໝູນໃຊ້ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ ຄັ້ງທີ 4, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາຕ້ອງມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໂລກພວມພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບທົ່ວໂລກຄືໃນປັດຈຸບັນ.