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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19 ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໃນ​ໂລກ

ແຊງໃໝ່ຂອງເຊື້ອໄວຣັດ Omicron ໄດ້ແຜ່ລາມຢູ່ ອົດສະຕາລາ. ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ອົງການສາທາລະນະສຸກຂອງ ອົດສະຕາລີ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ກວດພົບ 3 ແຊມໃໝ່ຂອງ ເຊື້ອໄວຣັດກາຍພັນ Omicron ຢູ່ນຳຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19.

ແຊງໃໝ່ຂອງເຊື້ອໄວຣັດ Omicron  ໄດ້ແຜ່ລາມຢູ່ ອົດສະຕາລາ. ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ອົງການສາທາລະນະສຸກຂອງ ອົດສະຕາລີ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ກວດພົບ 3 ແຊມໃໝ່ຂອງ ເຊື້ອໄວຣັດກາຍພັນ Omicron ຢູ່ນຳຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19. 

    

ພາບປະກອບ: VOV

ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ, ໄລ່ຮອດເວລາ 1 ໂມງຂອງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາ UTC), ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ທັງໝົດກວ່າ 515,2 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,26 ລ້ານຄົນ. ອາເມລິກາ ຍັງຄົງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອກວ່າ 83,3 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິນ.

ແຊງໃໝ່ຂອງເຊື້ອໄວຣັດ Omicron  ໄດ້ແຜ່ລາມຢູ່ ອົດສະຕາລາ. ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ອົງການສາທາລະນະສຸກຂອງ ອົດສະຕາລີ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ກວດພົບ 3 ແຊມໃໝ່ຂອງ ເຊື້ອໄວຣັດກາຍພັນ Omicron ຢູ່ນຳຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19. ວົງການສາທາລະນະສຸກຂອງ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ກ່າວເຕືອນໃຫ້ ປະຊາຊົນຈົ່ງລະມັດລະວັງໃນລະດູໜາວປີນີ້ (ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ຫາເດືອນກັນຍາ) ຍ້ອນຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ແລະ ຜູ້ເປັນຫວັດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ໃນສະພາບທີ່ລັດຖະບານປະເທດນີ້ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງລັດຕ່າງໆ ພວມຄ່ອຍໆຍົກເລີກມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດເທື່ອລະກ້າວ.

 

ສ່ວນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19ໃໝ່ຫຼາຍ 1.217 ຄົນ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບວັນທີ 4 ພຶດສະພາ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຕື່ມອີກ 4.305 ຄົນ. ມາຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ກ່ວາ 9,3 ລ້ານຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ເພື່ອ​ອາ​ຊ​ີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງກວ່າ

ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ “ເພື່ອ​ອາ​ຊ​ີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງກວ່າ”

ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (ຊີເກມ 31) ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄໍ່່າວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນພິທີໄຂຊີເກມ 31 ຈະແມ່ນເຫດການທີ່ນຳເອົາຮູບພາບທີ່ສວຍງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ມາໃຫ້ເພື່ອນມິດທາງັຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ; ພ້ອມທັງສົ່ງສານຂອງ ຊີເກມ 31 ທີ່ວ່າ “ເພື່ອອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ” ສູ່ຜູ້ຊົມຜູ້ເຊີຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ.
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