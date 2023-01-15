ຂ່າວສານ
ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳຝະລັ່ງ ອວຍພອນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດຫວຽດນາມ
ວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຄະນະພະນັກງານສະຖານທູດລາວ ປະຈຳຝະລັ່ງ ໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳອິນ ຄິດຈະເດດ ນຳໜ້າ ໄດ້ໄປສຳນັກງານ ສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳຝະລັ່ງ ເພື່ອອວຍພອນປີໃໝ່ປະຈຳ ປີແມວ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳອິນ ຄິດຈະເດດ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນອັນປະເສີດ ມາຍັງພະນັກງານ ພາລະກອນ ສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳຝະລັ່ງ. ທ່ານຫວັງວ່າ ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຈະພອ້ມກັບອົງການການທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳຝະລັ່ງ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຝະລັ່ງ ດິງຕວ່ານທັງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕືນຕັນໃຈເມື່ອຫວນຄືນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງສະຖານທູດ ແລະ ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນ, ສົມທົບກັນຢ່າງເປັນປະຈຳລະຫວ່າງບັນດາພະນັກງານການທູດສອງປະເທດ. ທ່ານຖືວ່າ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ລາວ.