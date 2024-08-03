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ຂ່າວສານ

ສະຫາຍ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ສິງຫາ 2024, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ສະຫາຍ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ສະໄໝທີ XIII.

ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ, ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ 1 ນາທີ​ ເພື່ອ​ລະນຶກ​ເຖິງ ສະຫາຍ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ສະໄໝທີ XIII.

ສະຫາຍ ໂຕເລີມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ. ພາບ: VNA

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກ ກອມມູນິດຫວຽດນາມປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ

- ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ໂຕເລີມ

- ວັນເດືອນປີເກີດ: 10/7/1957, ຊົນເຜົ່າ: ກິງ

- ບ້ານເກີດ: ບ້ານເງ້ຍຈຸ ເມືອງ ວັນຢາງ, ແຂວງຮືງອຽນ

- ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ: ເລກທີ 64 ຖະໜົນ ຟານດິ່ງຟຸ່ງ, ຕາແສງ ກວານແທ໋ງ, ເມືອງ ບາດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ

- ວັນເດືອນປີເຂົ້າພັກ: ວັນທີ 22 ສິງຫາ 1981

 ລະດັບການສຶກສາ: ສາດສະດາຈານ ປະລິນຍາເອກ ວິຊາກົດໝາຍ

- ກຳມະການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XI, XII, XIII

- ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XII, XIII 

- ຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XIV, XV

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ: 2010-2016

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ: 2016-2024

- ສະຫາຍໄດ້ຮັບການເລື່ອນຊັ້ນຂຶ້ນເປັນຊັ້ນພົນເອກ ຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2019

- ປະທານປະເທດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ: 2024

- ວັັນທີ 3 ສິງຫາ 2024 ສະຫາຍໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ ສູນ​ກາງ​ພັກ ​ໃຫ້​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ ເປັນ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູ ນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ ​ຫວຽດນາມ ສະໄໝ​ທີ XIII.

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 3 ສິງຫາ 2024, ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກກໍ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຂ່າວ. ສະຫາຍ ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ປະທານ​ປະ​ເທດ ໂຕເລີມ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ແລະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ.

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ກ່າວປາໄສ. ພາບ: ເລີມແຄ໋ງ/VNA

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ຮ່ວ​ມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - Timor Leste ນັບ​ມື້​ນັບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ຮ່ວ​ມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - Timor Leste ນັບ​ມື້​ນັບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານ Jose Ramos-Horta ປະທານາທາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ Timor Leste ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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