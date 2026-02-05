Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ ມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ເຖິງປະເທດ ສປປ ລາວ

ເຮືອບິນພິເສດທີ່ບັນຈຸສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມໄດ້ມາຮອດເດີ່ນບິນສາກົນ ວັດໄຕ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຕໍ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ.

ອີງຕາມນັກຂ່າວ ຂອງ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 5 ກຸມພາ, ຍົນທີ່ນໍາພາສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນລະຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດເດີ່ນບິນສາກົນ ວັດໄຕ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດເຖິງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ຕາມຄໍາເຊີນຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.

  ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສປປ ລາວ. ພາບ: ຖົ໊ງເຍິດ – VNA  

  ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສປປ ລາວ. ພາບ: ຖົ໊ງເຍິດ – VNA  

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ເປັນໂອກາດທີ່ສອງຝ່າຍ ແລະ ສອງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ຢືນຢັນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຕໍ່ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ຄວາມຜູກພັນສະໜິດແໜ້ນ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ - ສາຍສໍາພັນອັນໃກ້ຊິດທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ, ເສີມສ້າງ ແລະ ເສີມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດ; ໃນ ເວລາ ດຽວກັນ, ມັນ ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນເຖິງ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ທາງການເມືອງ ທີ່ສູງສຸດ ຂອງ ຜູ້ນໍາອາວຸໂສ ຂອງ ສອພັກ ແລະ ສອງປະເທດ ທີ່ ຈະພັດທະນາ ຄວາມສໍາພັນ ໃນທິດທາງ ທີ່ ສໍາຄັນ ແລະ ມີ ປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງສາຍພົວພັນ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top