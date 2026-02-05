ຂ່າວສານ
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ ມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ເຖິງປະເທດ ສປປ ລາວ
ອີງຕາມນັກຂ່າວ ຂອງ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 5 ກຸມພາ, ຍົນທີ່ນໍາພາສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນລະຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດເດີ່ນບິນສາກົນ ວັດໄຕ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດເຖິງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ຕາມຄໍາເຊີນຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ເປັນໂອກາດທີ່ສອງຝ່າຍ ແລະ ສອງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ຢືນຢັນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຕໍ່ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ຄວາມຜູກພັນສະໜິດແໜ້ນ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ - ສາຍສໍາພັນອັນໃກ້ຊິດທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ, ເສີມສ້າງ ແລະ ເສີມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດ; ໃນ ເວລາ ດຽວກັນ, ມັນ ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນເຖິງ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ທາງການເມືອງ ທີ່ສູງສຸດ ຂອງ ຜູ້ນໍາອາວຸໂສ ຂອງ ສອພັກ ແລະ ສອງປະເທດ ທີ່ ຈະພັດທະນາ ຄວາມສໍາພັນ ໃນທິດທາງ ທີ່ ສໍາຄັນ ແລະ ມີ ປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ.