ຂ່າວສານ
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ອອກເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2026, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໂອກາດດີເພື່ອໃຫ້ສອງພັກ, ສອງລັດ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນຢ່າງແຂງແຮງ ກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີພິເສດ, ຄວາມຜູກພັນທີ່ສະໜິດແໜ້ນ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ - ເຊິ່ງແມ່ນສາຍພົວພັນທີ່ສະໜິດສະໜົມ ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ, ຫຼໍ່ຫຼອມ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຜ່ານບັນດາໄລຍະປະຫວັດສາດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທາງດ້ານການເມືອງອັນສູງສຸດ ຂອງການນຳລະດັບສູງສອງພັກ, ສອງລັດ ໃນການຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຕົວຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.