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ຂ່າວສານ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກຄະນະປົກປ້ອງ ແລະ ດູແລສຸຂະພາບພະນັກງານສູນກາງພັກ, ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເກີດປີ 1944, ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງມາຈາກສະຫາຍເປັນພະຍາດທີ່ໜັກໜ່ວງຮ້າຍແຮງ, ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງສຸດໃຈຈາກບັນດາສາດສະດາຈານ, ທ່ານໝໍ, ບັນດາການນຳພັກ, ລັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດກູ້ເອົາຊີວິດໄດ້. ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ໃນເວລາ 13 ໂມງ 38 ນາທີ, ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2024 ຢູ່ໂຮງໝໍກອງທັບສູນກາງ 108.
ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ພາບ: VNA

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກຄະນະປົກປ້ອງ ແລະ ດູແລສຸຂະພາບພະນັກງານສູນກາງພັກ, ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເກີດປີ 1944, ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງມາຈາກສະຫາຍເປັນພະຍາດທີ່ໜັກໜ່ວງຮ້າຍແຮງ, ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງສຸດໃຈຈາກບັນດາສາດສະດາຈານ, ທ່ານໝໍ, ບັນດາການນຳພັກ, ລັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດກູ້ເອົາຊີວິດໄດ້. ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ໃນເວລາ 13 ໂມງ 38 ນາທີ, ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2024 ຢູ່ໂຮງໝໍກອງທັບສູນກາງ 108.

ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ ​ຫວຽດນາມ, ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສາທາລະນະ​ລັດ ສັງຄົມ​ນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ປະທານ​ປະ​ເທດ ສາທາລະນະ​ລັດ ສັງຄົມ​ນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ສາທາລະນະ​ລັດ ສັງຄົມ​ນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ສູນ​ກາງ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງການ​ພິ​ເສດ​ກ່ຽວ​ກັບການຈັດ​ຕັ້ງ​ງານ​ສົບ​ຂອງ​ສະຫາຍ ຫງວຽນ​ຝູ໋ຈ້ອງ.

 

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລກ​ປ່ຽນ​ລ່ວ​ງ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ເອ​ກະ​ສາ​ນ​ເຂດຂັ້ນ​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ເປີດກວ້າງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລກ​ປ່ຽນ​ລ່ວ​ງ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ເອ​ກະ​ສາ​ນ​ເຂດຂັ້ນ​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ເປີດກວ້າງ

ການແລກປ່ຽນຕ່າງໆໄດ້ດຳເນີນໃນບັນຍາກາດຈິງໃຈ, ມິດຕະພາບ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ບັນດາປະເທດ ຕ່າງກໍຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 46 ຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.”
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