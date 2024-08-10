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ຂ່າວສານ

ສະຫະປະຊາຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ

ເຫດການນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນທຳອິດເພື່ອໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາ.
(ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະທດ ຫວຽດນາມ)

ວັນທີ 08 ສິງຫາ, ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (ລວມມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ຮ່າງສົນທິສັນຍາໄດ້ວາງຂອບເຂດນິຕິກຳຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ດຳເນີນການຮ່ວມມືສາກົນໃນການປ້ອງກັນ, ສືບສວນ, ຮ້ອງຟ້ອງ, ພິພາກສາການກະທຳລະເມີດທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເຫດການນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນທຳອິດເພື່ອໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາ. ເມື່ອເລີ່ມມີຜົນສັກສິດ, ສົນທິສັນຍາຈະສ້າງຂອບເຂດນິຕິກຳທົ່ວໂລກທຳອິດ ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດຮ່ວມມືເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຈາກອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

        ຄາດວ່າ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ Olympic Paris

ບັນ​ດາ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ Olympic Paris

ພາຍຫຼັງໄດ້ແຂ່ງຂັນເປັນວາເລ 2 ອາທິດ Olympic Paris ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບດ້ານຂອບຂະໜາດ, ຈຸດພິເສດສະເພາະໃນບັນດາສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງບັນຍາກາດທີ່ປະເອີບໃຈ, ຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ ຝະລັ່ງ. ເຫດການກິລາໃຫ່ຍກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ ຍັງໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາການສ້າງສະຖິຕິໂລກໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ.
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