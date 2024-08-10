ຂ່າວສານ
ສະຫະປະຊາຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ
ວັນທີ 08 ສິງຫາ, ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (ລວມມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ຮ່າງສົນທິສັນຍາໄດ້ວາງຂອບເຂດນິຕິກຳຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ດຳເນີນການຮ່ວມມືສາກົນໃນການປ້ອງກັນ, ສືບສວນ, ຮ້ອງຟ້ອງ, ພິພາກສາການກະທຳລະເມີດທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເຫດການນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນທຳອິດເພື່ອໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາ. ເມື່ອເລີ່ມມີຜົນສັກສິດ, ສົນທິສັນຍາຈະສ້າງຂອບເຂດນິຕິກຳທົ່ວໂລກທຳອິດ ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດຮ່ວມມືເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຈາກອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.
ຄາດວ່າ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.