ຂ່າວສານ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ
ເນື້ອໃນການຊັກຖາມສຳລັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ລວມມີ: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ ຕອບຄຳຊັກຖາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບໝວດບັນຫາທີ່ 2 ຂຶ້ນກັບຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວສື່ສານ. ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມໄດ້ຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດຕິດຕາມ.
ເນື້ອໃນການຊັກຖາມສຳລັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ລວມມີ: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ; ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນມະນຸດເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; ເລື່ອງສຳຜັດກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດພູດອຍ…
ເມື່ອຕອບຄຳຊັກຖາມກ່ຽວກັບບັນຫາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ປີ 2022, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ໄດ້ປະກາດ 52 ພື້ນຖານດີຈີຕອນລະດັບຊາດ ທີ່ນຳເຂົ້າຂຸດຄົ້ນ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານດີຈີຕອນນຳໃຊ້ລວມລະດັບຊາດ. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ມີເວັບໄຊສະເພາະ ເພື່ອປະກາດບັນຫາເຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີເວັບໄຊຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອແກ້ໄຂຫົວເລື່ອງເຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງ ຫວຽດນາມ”.
ກ່ຽວກັບໂຄງການຄອມພິວເຕີ 1 ລ້ານໜ່ວຍໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີຄອມພິວເຕີ 600.000 ໜ່ວຍ ໂດຍບັນດາວິສາຫະກິດ, ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍອຸປະຖຳ, ໃນນັ້ນ, ໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີ 500.000 ໜ່ວຍໃຫ້ເດັກທຸກຍາກ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລ້ວ.
ກ່ຽວກັບບັນຫາພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໜຶ່ງໃນບັນດາມດາຕະການແກ້ໄຂມີລັກສະນະພື້ນຖານ, ບຸກທະລຸ ເຊິ່ງທາງກະຊວງພວມປະຕິບັດແມ່ນ ສ້າງບັນດາພື້ນຖານບຳລຸງສ້າງທາງໄກເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍແຕກຕ່າງກັນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ພະຈິກ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ຊັກຖາມທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫງວຽນແທັງງີ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຍັງເຫຼືອໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ພະຈິກ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທັງ ກ່າວຄຳເຫັນ, ອະພິປາຍບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາກໍ່ສ້າງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)