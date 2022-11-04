Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມຄາດຫວັງຕໍ່ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV

ວາລະຊັກຖາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງທີ່ສຸດຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງ. ກ່ອນວາລະຊັກຖາມ...

ວາລະຊັກຖາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງທີ່ສຸດຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງ. ກ່ອນວາລະຊັກຖາມ...

    

ພາບປະກອບ

ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ເລີ່ມດຳເນີນຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ພະຈິກ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພະຈິກ, ໂດຍສຸມໃສ່ 4 ໝວດບັນຫາແມ່ນ: ກໍ່ສ້າງ, ບັນຫາພາຍໃນ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ, ກວດສອບ. ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຈະໄດ້ຖ່າຍທອດສົດໃນທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ອອກອາກາດໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດຕິດຕາມຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟັງ.

        ວາລະຊັກຖາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງທີ່ສຸດຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງ. ກ່ອນວາລະຊັກຖາມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຕົນ. ທ່ານນາງ ໂຮ່ທິມິງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ກ໋ວາງຈິ, ຖືວ່າ:

        “ການເລືອກເອົາ 4 ໝວດບັນຫາເພື່ອຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ. ນັ້ນແມ່ນບັນດາບັນຫາເຊິ່ງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີຄວາມສົນໃຈທີ່ສຸດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບບັນຫາກໍ່ສ້າງ, ພາຍໃນ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຂົງເຂດກວດກາໃນປະຈຸບັນເຫັນວ່າຫຼາຍວຽກຕ້ອງມີການກວດກາ ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາຂໍ້ຈຳກັດ, ຈຸດອ່ອນຂອງບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່. ບົດບາດກວດກາຍິ່ງສຳຄັນກ່ວາອີກ”.

        ຕອນທ້າຍວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະໄດ້ເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ເນື້ອໃນການຊັກຖາມສຳລັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ລວມມີ: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top