ຂ່າວສານ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມຄາດຫວັງຕໍ່ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV
ວາລະຊັກຖາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງທີ່ສຸດຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງ. ກ່ອນວາລະຊັກຖາມ...
ພາບປະກອບ
ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ເລີ່ມດຳເນີນຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ພະຈິກ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພະຈິກ, ໂດຍສຸມໃສ່ 4 ໝວດບັນຫາແມ່ນ: ກໍ່ສ້າງ, ບັນຫາພາຍໃນ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ, ກວດສອບ. ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຈະໄດ້ຖ່າຍທອດສົດໃນທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ອອກອາກາດໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດຕິດຕາມຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟັງ.
ວາລະຊັກຖາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງທີ່ສຸດຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງ. ກ່ອນວາລະຊັກຖາມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຕົນ. ທ່ານນາງ ໂຮ່ທິມິງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ກ໋ວາງຈິ, ຖືວ່າ:
“ການເລືອກເອົາ 4 ໝວດບັນຫາເພື່ອຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ. ນັ້ນແມ່ນບັນດາບັນຫາເຊິ່ງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີຄວາມສົນໃຈທີ່ສຸດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບບັນຫາກໍ່ສ້າງ, ພາຍໃນ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຂົງເຂດກວດກາໃນປະຈຸບັນເຫັນວ່າຫຼາຍວຽກຕ້ອງມີການກວດກາ ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາຂໍ້ຈຳກັດ, ຈຸດອ່ອນຂອງບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່. ບົດບາດກວດກາຍິ່ງສຳຄັນກ່ວາອີກ”.
ຕອນທ້າຍວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະໄດ້ເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)