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ຂ່າວສານ

ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ: ປ່ຽນໃຫມ່ - ສາມັກຄີ - ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ, ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ I ລວມມີສະມາຊິກ 9 ຄົນ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຊວນຮ່າ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສາຍຂອງ ເປັນປະທານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ, ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ I ລວມມີສະມາຊິກ 9 ຄົນ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຊວນຮ່າ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສາຍຂອງ ເປັນປະທານ. 

    

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 1 ອາຍຸການ 2022 – 2027 ຂອງສະມາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ. (ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 1 ອາຍຸການ 2022 – 2027 ຂອງສະມາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ, ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ I ລວມມີສະມາຊິກ 9 ຄົນ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຊວນຮ່າ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສາຍຂອງ ເປັນປະທານ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຊວນຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍ: ອາຍຸການນີ້ ດ້ວຍຈິດໃຈ ປ່ຽນໃຫມ່ - ສາມັກຄີ - ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຄະນະບໍລິຫານງານຂອງສະມາຄົມ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍສຳເລັດ 15 ຫນ້າທີ່ຈຸດສຸມ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ສະມາຄົມຈະສືບຕໍ່ເຊື້ອເຊີນບັນດາວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງຫວຽດນາມ ມາລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ລາວ ໃນບັນດາຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານ, ກະສິກຳປ່າໄມ້, ການຜະລິດ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ປ​ປ.ລາວ ນຳ​ນິ​ພົນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄົບ​ຊຸດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສິດສອນ

ສ​ປ​ປ.ລາວ ນຳ​ນິ​ພົນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄົບ​ຊຸດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສິດສອນ

ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ປ.ອ ຄຳຫລ້າ ແກ້ວອຸ່ນຄຳ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ແຫ່ງຊາດ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການນຳນິພົນ ໂຮ່ຈີມິນຄົບຊຸດ ທີ່ໄດ້ແປຈາກພາສາຫວຽດ ເປັນ ພາສາລາວ ເຂົ້າໃນການຮຽນ - ການສອນ ແມ່ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມໝາຍແທດຈິງທີ່ສຸດ.
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